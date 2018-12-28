內地酒店外判洗床單毛巾　用化學品暴力漂白　房客瞓一晚即身痕

一生人總免不了因工幹、旅行而需入住酒店，但白雪雪的床單被鋪真的清潔嗎？湖北武漢為多間酒店清洗床單的洗滌廠，被傳媒踢爆不單衛生意識惡劣，把沾血床單混在一起清洗，更使用違法化學原料將床單「暴力漂白」，不少房客因而過敏，惟對質時洗滌廠負責人否認使用違法化學原料。

工人將沾血及普通床單混在一起，沒有特別分開處理。（梨視頻影片截圖）

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內地傳媒本月中派記者外訪，在湖北武漢入住莫泰連鎖酒店，其後出現皮膚乾躁痕癢情況，遂向職員了解，職員解釋床單、毛巾及被套等都外判到潔雲洗滌廠清洗，其實也有不少客人曾投訴住房後皮膚痕癢，未知外判廠有否使用過敏物質。

記者順藤摸瓜前往潔雲「放蛇」，發現洗滌廠分為分揀、水洗及烘乾3區，在分揀區中只有3名工人工作，馬馬虎虎將布草分類，即使寫住「嚴禁煙火」，但工人照樣吸煙，工人直指「無王管」，記者更觀察到工人將沾血及普通床單混在一起，根本沒有特別分開處理。

湖北武漢一間承接多間酒店清洗床單生意的洗滌廠，被當地傳媒發現3大罪，不但衛生意識惡劣，而且把沾血及普通床單混在一起清洗，更使用違法化學原料將床單「暴力漂白」，令到多名客人過敏。（梨視頻影片截圖）

在水洗區中，記者則見到工人沒有按酒店分開布草，當中更混雜一條即棄內褲，工人清洗時直接使用雙氧水、草酸等違法化學原料，將床單等「暴力漂白」，更說「什麼顏色放進去出來都是白的」。至於烘乾區中，洗了和沒洗的亂放，工人明目張膽將污糟布品壓在乾淨布品上，連連稱「不要緊，老闆不管，無事，踩一下都無所謂」，還大爆「大型酒店這裡洗不了，這裡洗不乾淨…7天、如家（酒店）要求並不高」。

記者再追蹤該批已洗的「乾淨」布品到7天連鎖酒店，追問酒店職員是否知道有關情況，職員只稱和潔雲合作多年，形容「是正規的洗滌公司，按標準、按程序洗滌，肯定（洗得無問題）」，而且強調「只講合約，檢查的話也只是大概用眼去看一下有沒有洗乾淨」。

本月中記者向潔雲負責人查詢，對方否認使用違法化學原料，聲稱為200多間酒店提供過洗滌服務，包括多間連鎖酒店及星級酒店。

內地網民留言紛紛指「這不是洗床單，這是染白」、「酒店大部分都是很髒的感覺，沒有大力度的懲治制度，得不到解決」、「監管部門在幹什麼？這種情況都多少年了，就沒人管？」

（梨視頻）