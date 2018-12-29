黃秋生參觀丹麥公屋讚有良心　斥港人互相壓榨：一層壓一層搶劫

TVB神劇《創世紀》中許文彪的經典金句「呢個世界公平咩」，道盡香港人多年來的「樓奴」辛酸。日前ViuTV在facebook專頁上載藝人黃秋生主持節目《人住公屋我住公屋》的精華片段，他參觀丹麥公屋後感慨萬分，大讚當地人有良心，20萬元成本的樓不會賣200萬元，反觀香港人卻以百物騰貴為藉口，變相「你逼我搶，我又逼你搶」，怒斥香港人「一層一層壓落嚟，大家一齊共同去搶劫」。片段上載不足一日，火速引起網民熱議，留言感嘆：「全世界係得香港咁變態」。

藝人黃秋生日前在電視節目中參觀完丹麥的公屋後，道出不少香港人面對高昂樓價及物價的壓力。（ViuTV《人住公屋我住公屋》片段截圖）

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ViuTV電視節目《人住公屋我住公屋》邀請曾鈺成、梁國雄、黃秋生、林一峰、林二汶及盤菜瑩子擔任嘉賓主持，6人分別前往不同國家，介紹世界各地最具代表性的公屋，節目在本月中其播出。

藝人黃秋生被安排前往丹麥哥本哈根，參觀當地公屋及感受生活，日前ViuTV在fb專頁上載黃秋生該集的精華片段，片中黃秋生參觀的公屋單位面積約1141平方呎，月租約1.2萬港元，供一家三口居住，不但有開放式廚房，屋內空間感十足，環境寬敞。

不過鏡頭一轉，黃秋生表示來了哥本哈根數天，「睇咗啲公屋，周圍行下，有啲嘢好想講」，他大讚丹麥值得學習及欣賞，指出當地人有良心有良知賺錢，「呢間屋起咗20萬元，賣畀你唔會係200萬元……唔會話你鐘意個價錢mark up到幾高，或者我可以收到幾多錢，將個價錢（推到）死亡邊緣差唔多，整間屋叫做『納米樓』，100呎，你瞓得入去好瞓啦衰仔，你仲要畀錢」。

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黃秋生表示在丹麥生活，住客有寬敞的空間，環境乾淨，而且有足夠休息時間，「唔單止生活空間，（丹麥人）生活時間、方式、形態，係人嘅形態，唔係一隻狗嘅形態」。他亦留意到丹麥人願意與鄰居聊天，建立左鄰右里的關係，住客面帶笑容，輕鬆表情彷彿說：「好滿意、好滿足、好開心」。

反觀香港樓價及物價高企，黃秋生愈說愈氣：「問返香港人『點解你（賣到）咁貴？』，佢100個理由話你聽，『租貴、物料又貴、人工又貴、咩貴』……大家一齊共同去搶劫，你逼我搶，我又逼你搶，我又貴啲，然後逼佢搶，佢又同我一齊搶，逼嗰個搶，一層一層咁壓落嚟，一齊搶」，他用丹麥的舒適生活反諷香港逼人的樓市及生活指數，直言香港人在互相壓榨的環境中掙扎求生。

TVB經典神劇《創世紀》中，許文彪狂問「點解要用成世人嘅時間去供一層樓…呢個世界公平咩」，道出不少香港人多年來買樓供樓的壓力。（TVB劇集《創世紀》片段截圖）

精華片段火速引起網民共鳴，上載短短一日已有逾22萬次觀看次數，逾5000人讚好或「畀喊喊」，網民大讚黃秋生貼地反映現實，多人更留言指「狗其實過得比我們好，寵物狗有優越的生活條件，不愁吃不愁穿，不用工作。流浪狗雖然挨苦，但它們有自由。人呢？沒有自由，沒有生活品質，還要死命地上班」、「全世界係得香港咁變態」、「香港只是表面繁榮，背後有多少黑暗，多少辛酸」。

不過，亦有人反駁指丹麥的個人所得稅大約40%，然而香港一向採取低稅政策，換言之港人需要交重稅才能換取黃秋生所形容的生活，批評他隨便比較兩地情況，但亦有網民指：「如果交40%稅可以換『活得是人』的尊嚴，我願意！香港啲稅都唔係用喺適當地方，咁交來做咩？」、「交40%稅換到咁既生活，我願意換取！」

（綜合）