【2019】拉美國家民眾食住葡萄迎新年　12粒提子各有意思

踏入2019年1月1日元旦，正是不少拉丁美洲國家「葡萄成熟時」，當地民眾視葡萄為新年吉祥食物，跨年要吃葡萄的習俗已有逾百年歷史，而吃12顆葡萄代表新一年12個月都充滿好運。香港人稱葡萄為「提子」，除了是美味水果，也是「嫉妒心」的形容詞，新一年與其妒忌別人的葡萄甜美，不如做好自己，但願「路上有更美的邂逅」，然後享受努力的成果。

西班牙民眾會吃12顆葡萄迎新年，寓意12個月都平安如意充滿好運。（GettyImages/視覺中國）

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多個拉美國家均有吃葡萄過新年的習慣，這項傳統相信源於西班牙，早在19世紀，西班牙中產階級已經會吃葡萄喜迎新年；但這個習俗到1909年「時機先至熟透」，西班牙的葡萄因「悉心栽種全力灌注」而豐收，每個家庭都可以吃葡萄迎新年，漸漸成為傳統。

時至今日，西班牙人會按新年鐘聲的節奏吃12顆葡萄，而且一定要在鐘聲完結前吃完，一顆葡萄代表1個月，象徵來年12個月都平安如意充滿好運，而每顆「新年葡萄」都有不同寓意，分別代表「平安」、「和睦」、「避難」、「祛病」等，而葡萄的甜酸更占卜作用，甜味代表順利及美好，酸味次之。

香港人一年四季都會吃提子，而且對各類品種都很講究，甚至到日本旅遊時特意購買回港。（資料圖片）

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隨着西班牙過往的殖民統治或文化傳播，不少拉美國家仍然保留吃葡萄迎新年的習俗，尤其是西班牙語的國家，包括墨西哥及秘魯等。而每逢年底，民眾總會買葡萄送贈親友，導致葡萄成為搶手「年貨」。

葡萄在拉美國家是賀年水果，而香港人則一年四季都會吃葡萄，而且愈吃愈富貴，品種味道都十分講究，巨峰提子、麝香葡萄（香印提子）、岡山晴王…按不同產地有不同價位，其中從日本空運到港的最頂級的岡山晴王提子，一束售價已逾千元，不是人人都吃得起。

（綜合）