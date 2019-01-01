【2019】送舊迎新不一定狂歡　印度習俗興元旦痛哭　原因好有深度

送別2018年，迎來2019年元旦，全球都有不同的慶祝活動，一般都充滿歡樂氣氛。不過各處鄉村各處例，並非全球習俗都會為新年來到而高興，其中印度有部份地區的元旦被稱為「痛哭元旦」，原來當地人在元旦的早上，家家戶戶都會相擁大哭，感慨時光易逝、人生苦短。痛哭過後，明天仍要繼續，是時候許下新年目標，以免明年又為很多未有實現的事情，再來一次「痛哭元旦」。

印度是多元化社會，不同地區的新年日子都可能不同，而且迎新年的習俗亦不一樣。（視覺中國）

印尼過新年。（視覺中國）

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印度是多元種族的國家，會因應不同宗教和種族而有不同習俗，故「新年」的日子各有不同。有部份地區迎新年的習俗不是狂歡慶祝，被定為「元旦」的早上，人們不但不會慶祝，家家戶戶更會傳出哭聲，先是老人哭，然後是中年和青年哭，最後是孩子們哭，人人臉上涕淚橫流，甚至哭到呼天搶地，原因是感慨歲月易逝、人生苦短，故以哭來迎新年，讓人更珍惜時光。

印度是多元化社會，不同地區的新年日子都可能不同，而且迎新年的習俗亦不一樣。（視覺中國）

對於香港人來說，迎新年當然要與親朋好友聚會大吃大喝，希望新一年豐衣足食；而在印度部份地區卻有「禁食元旦」習俗，人們會由元旦凌晨開始禁食到午夜，代表要乾乾淨淨迎新年，而過了午夜後，人們就可以品嚐準備好的飯菜。

無論是狂歡還是痛哭、是飽餐還是禁食，時間不斷流逝，為免老來痛哭甚至三餐不繼，是時候要好好努力，以免明年的目標仍然是「完成去年的目標」。

大家還記得去年許下的目標嗎？現已實現了嗎？