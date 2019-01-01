【藝術柴】加拿大天才柴犬咬畫筆創作抽象畫　畫作爆紅每幅賣$300

要訓練寵物狗做出指令絕非易事，但這隻加拿大柴犬不但非常乖巧聽話，更華麗轉身成「汪星界達文西」。柴犬Hunter閒時最愛咬着畫筆，在畫布隨意塗上色彩，輕易創作出一幅幅搶眼又富藝術感的抽象畫。主人把愛犬的畫作放上手工藝網站「Etsy」放售，更不時在YouTube上載牠的創作片段，成功在instagram帳戶吸引大批粉絲，他們大讚柴柴神乎奇技，簡直是天才！

今年5歲的柴犬Hunter本身與一對夫婦Kenny Au和Denise Lo住在加拿大，經主人訓練，牠懂得咬着畫筆創作抽象畫。（「shiba_art.online」IG圖片）

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今年5歲的柴犬Hunter與一對夫婦Kenny Au和Denise Lo住在加拿大，牠經常在野外玩耍，非常精靈。經2位主人的悉心訓練，成功激發Hunter的藝術天分。他們家中本身有一道白色牆，夫婦二人也想買點藝術畫裝飾一下，卻找不到合心意的，「直至一天，我們發現家中的柴犬Hunter似乎對畫筆有興趣」。

片段中見主人用肉乾「鼓勵」Hunter，Hunter穩穩地咬着畫筆，在畫布上一筆一筆掃上油彩，加上主人在旁細心協助，令牠的畫作配色更大膽，例如紫襯灰、紅襯黃、藍襯橙等。每完成一幅大作，Hunter的腳掌會被掃上黑色顏料，然後在作品右下角「印上」署名，主人亦會以顏色為作品命名，一幅抽象畫就此誕生。

Hunter至今已創作很多作品。（「shiba_art.online」IG圖片）

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主人在YouTube上載Hunter的創作過程，吸引逾14,000人次觀看。片中可見，主人預先調好所需要的顏色，之後讓Hunter咬住畫筆，一枝畫筆一種顏色，Hunter每掃一下就會轉畫筆。主人中途會獎勵小吃，鼓勵牠完成畫作。

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為了紀錄Hunter的「畫家」生活，主人更特意為牠開設Instagram，更於「Etsy」網站出售作品，現時一共有10幅畫供預訂，每幅售價為50加幣（約300港元），吸引粉絲購買收藏。

不少網民都大讚Hunter是神犬，「天才啊！」、「為何我家的狗是隻豬」、「好棒！」，主人Kenny和Denise稱會一直讓Hunter畫下去，直至牠厭倦為止。

（綜合）