只會令人發噩夢的「床褥」　非洲難民亡命偷渡西班牙

非洲難民欲前赴歐洲無日無之，西班牙在北非海岸兩個屬於「飛地」（enclave）的自治城巿梅利利亞（Melilla）與休達（Ceuta），被許多難民視為偷渡到歐洲的「跳板」，不斷想方設法越境，最新的方式竟是「化身」成為床褥！

西班牙參議員Jon Inarritu的Twitter上分享的片段見到，在梅利利亞與摩洛哥之間的一個檢查站，西班牙國民警衛截停一輛客貨車後，從車頂抬下兩張床褥，在鎅開床褥後發現兩名非洲青年藏身在內，兩人看來身體並無大礙，能夠自行步出；至於涉事的客貨車司機，據稱他在邊檢人員要求查驗車上物品時，已立即落車逃回摩洛哥。

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每人向「蛇頭」付4萬港元

今次是當地首次發現有人利用床褥偷渡，兩名青年向警方表示各自向「蛇頭」付了4500歐元（約4萬港元）作為偷渡費，他們其後被帶到非法移民扣留中心。Jon Inarritu稱：「在難民沒有安全的路線去尋求庇護之前，相信類似情況將繼續在歐洲南部邊境發生。」

利用難民大量走私毒品

隨著其他歐盟國家加強對邊境的控制，由利比亞進入意大利或希臘的偷渡路線變得更困難，偷渡集團正越來越多轉為經由地中海從摩洛哥進入西班牙。歐盟邊境管理機構負責人萊傑里透露，僅去年6月，就有約6000人在西班牙非法入境，當中約有一半是摩洛哥人，另一半人來自其他西非國家。

犯罪集團還利用難民大量走私毒品，歐洲邊境管理局在歐盟外部邊境繳獲的毒品中，幾乎有一半是在摩洛哥和西班牙查獲的，為數約65噸。