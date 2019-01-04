日神手剪個髮幫人逆轉人生　髮型真的很重要　一出錯明星都唔掂

上回說到髮型影響外形，日本有位聲稱可「改變人生的髮型師」，憑技巧高超幫客人「一秒變靚仔」，事實上別說普通人，就算是顏值過人的藝人，一旦剪錯髮揀曾造型，都可以令顏值大貶值，醜照長期在網上傳完又傳，幾乎成為人生不願提及的污點。

明明是同一個髮型，黑髮時沒事，郭富城一染金黃色後，即被網民取笑。（資料圖片）

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO



郭富城

榮升馬主的天王郭富城，踏入2019年首次帶同懷孕太太方媛和囡囡Chantelle現身沙田馬場，愛駒最後跑第一，他賽事中握拳打氣到衝線擊動的一刻，全被鏡頭拍下，惟網民都忍不住被他為演唱會所染的金黃髮色嚇一跳，有人更打趣指看後很想吃玉子壽司。



蔡思貝初出道留超短髮，被指與電玩網紅達哥、巨星木村拓哉與鋼琴家李雲迪人有相似。（《衝線》劇照）

+ 7 + 6 + 5

蔡思貝

蔡思貝自當選港姐亞軍從影以來，常被指與電玩網紅達哥人有相似，甚至撞樣巨星木村拓哉與鋼琴家李雲迪。有網民分析，每每被指似男士的原因，正是其短及耳朵的髮型累事，至她頭髮漸長，才逐漸脫離達哥影子。

薛凱琪早年拍攝電視劇《學警雄心》，曾因短髮暴露頸長短處，被網民嘲笑像長頸鹿。（資料圖片／梁碧玲攝）

薛凱琪

薛凱琪樣貌甜美可人，初出道為無綫拍攝電視劇《學警雄心》時犧牲剪短髮，沒料因而暴露頸長問題，被網民狂嘲像長頸鹿並被改圖；縱後來薛凱琪只留長髮形象多變，惟一說頸長女星，她總是榜上有名。

周柏豪常年以「比比鳥」「All Back」頭示人，但原來亦曾留過長髮，還做了金髮漂染。（資料圖片／梁碧玲攝）

周柏豪

周柏豪一向以標誌性「比比鳥」「All Back」頭示人，有型有格，惟型男也有失手時，他原來曾與風水大師蘇民峰撞髮型，留過一把過肩長髮，更做了金髮漂染，將之綁成一個小丸子頭，頹廢Look不比「All Back」頭亮眼。

梁詠琪常年以短髮示人，但原來她曾在電影《少年賭神》中以長髮示人，只是顏值似乎比不上短髮時候。（資料圖片）

梁詠琪

梁詠琪短髮造型亮麗，惟她早年曾在電影《少年賭神》中以長髮示人，不少歌迷即時嚇一嚇，均力勸她還是安心半個短髮美女。

陳豪常為常為拍劇轉髮型，但其早前在劇集《使徒行者2》與《誇世代》的髮型，卻被詬病額頭顯太高。（資料圖片／陳順禎攝）

陳豪

陳豪出道多年，經常為拍劇轉造型，他早前在電視劇《使徒行者2》、《誇世代》中，以凌亂長髮示人，額頭顯太高，令他慘成網民取笑的對象。

同樣是長髮女神代表的鍾嘉欣，曾為拍電視劇《老友狗狗》剪短髮，被網民恥笑外表似足台灣男星吳尊。（視覺中國）

鍾嘉欣

鍾嘉欣一向長髮飄飄，最多只是剪到及肩長度，其實她曾為拍電視劇《老友狗狗》而剪短髮扮演「男仔頭」角色，陽剛味重，被網民恥笑外表超似台灣男星吳尊。

「髮型很重要」，選對了髮型，隨時讓人有整容般的外貌改變，提升顏值。圖為示意圖。（《古惑仔系列》劇照）

+ 3 + 2

鄭伊健



鄭伊健出道初期留短髮未能令觀眾留下深刻印象，自電影《古惑仔》系列和《風雲》以長髮示人後，即時升格型男，揀啱就別改，多年來保持長髮的他，至今仍被網民封為最襯長髮的男星。

文青女神 Angela 的齊瀏海短髮，令她輪廊看起來更鮮明，只是長髮時便降低了辯識度？（視覺中國）

袁澧林

文青女神袁澧林（Angela Yuen）一頭齊瀏海短髮，打造文青造型，令其輪廊更鮮明，突出眉眼優勢，沒想到頭髮一留長，反而令人唔認得，辯識度大降下，昔日的俏皮氣質也減退。

陳法拉長髮形象以甜美見稱，但超短髮卻令她臉型顯得短寬。（Instagram「falachenfala」截圖）

+ 2

陳法拉

陳法拉常年以長髮或是中長髮示人，甜美形象深印觀眾腦海。惟原來法拉亦曾試過為拍劇剪超短髮，她在電視劇《法外風雲》的短髮造型，意外曝露其某些角度會顯得臉型短寬的問題，顏值絕對較長髮時低很多。

形象百變的胡定欣，曾因電視劇《當旺爸爸》的菇頭短髮而遭受劣評。（視覺中國）

+ 2

胡定欣

戲中形象百變的胡定欣，無論長髮還是短髮都曾經試過，鮮因髮型被網民批評，她唯一一次遭受劣評的髮型，就是在電視劇《當旺爸爸》的冬菇頭短髮，貼服短髮配三七分瀏海，略顯老氣。

有「宇宙G.E.M.」之稱的鄧紫棋，近年妝容愈加精緻，及腰長髮更顯女人味，但早年走搖滾路線剃頭剷青，驚嚇度十足。（資料圖片）

+ 8 + 7 + 6

G.E.M.鄧紫棋

造型經常出事被笑如「車禍」的鄧紫棋，初出道時清湯掛臉或馬尾示人，至後來玩搖滾剃頭剷青，驚嚇度十足。近年她反樸歸真，早前以及腰長髮示人，加上精緻妝容，有誇張網民直指與千億新抱徐子淇有幾分相似。