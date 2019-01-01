【另類整容】日本神手髮型師「妙手回春」　毒男一秒變男神

正所謂人靠衣裝，髮型決定外型。不少人新年前都會剪頭髮轉轉運，惟髮型師也可能有失手時。日本有位聲稱可以「改變人生的髮型師」，他技巧高超，能把普通髮型瞬間變成潮爆造型，光顧過的客人均讚口不絕。其Instagram「一秒變靚仔」的片段，亦吸引近50萬粉絲，爆紅後更出書分享剪髮心得。

神手髮型師把普通的髮型，瞬間變成潮爆造型。（Twitter「omaturi1002」片段截圖）

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日前有網民在連登討論區以「呢個日本髮型師真係好勁，毒撚都搞到變型男」為題發帖，指日本有位髮型師剪髮剪得出神入化，相反香港的質素卻差得離譜。從片中可見，由沒有任何造型、戴着眼睛、乍看下毫無精神的普通男子，鏡頭一轉，在他巧手下，就變成銀髮型男，露出自信的笑容，非常神奇。

原來這位日本神手髮型師叫做大月渉，從高中開始已經開始幫自己剪頭髮，因為剪得好看，後來同學也紛紛拜托他幫忙剪頭髮，髮型師的生涯由此而起。其後他到專門學校讀了2年的課程，取得資格後就開始就業，現在已經可以獨當一面了。

大月表示，客人來光顧目的都不一樣，有的是面試、考試、約會、見家長等等的原因，而大部份人都是「想改變自己而來」。在IG上有近50萬粉絲的他近日更出書分享心得，他認為「人生會因頭髮而改變」，而且保持「清爽」十分重要，不只是髮型，如刷牙、洗面、剃鬚等，做好日常清潔，儀容整潔提升好感度。

網民則認為，髮型師的每一刀，都掌控着造型的生死關鍵，「髮型重要，但髮型師更重要」、「不嬲髮型改變命運」；有眼利的網民則發現，片中被變身的男生不只髮型改變，是被「大執」過，「眉都修埋，唔止頭髮咁簡單」、「剪完由內雙眼皮 變正常雙眼皮」。

有網民又認為，髮型重要，但心態更重要，指有些男生懶打理，不懂得護髮或吹頭，不肯「gel頭」，半年才剪一次頭髮，要改變就要改變心態。雖然不能證實剪得好可否能轉運，但有個好髮型至少會帶來好心情。

（Twitter「omaturi1002」）