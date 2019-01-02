無品港女赴日買福袋　擅自拆開再組合　遇日本人阻止仍扮聽不懂

1月1日元旦是日本的重要節日，很多公司更會舉辦一年一度售賣福袋活動，一些香港人亦會特意在此段時間到日本搶購福袋。不過，有人在網上分享在日見聞，指看到2名香港女子在福岡一間百貨公司內，一口氣拿了8至10個福袋，然後把福袋拆開，選個人喜好再把福袋內的物品重新併合。港女行動期間，鈿有多名日本人阻止，店員亦上前提醒不能打開福袋作出有關行為，但她們仍扮作聽不懂日文，直至樓主的朋友用廣東話向說店員已叫保安到場，2名港女才匆匆離開。

發帖的網民指見到有2個香港女子「攬了8至10個福袋」，再放在一角選自己喜歡的物品再合併。（fb群組「大九州旅遊討論區」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民在facebook群組「大九州旅遊討論區」中發文，表示昨日（1日）早上7時半已扺達福岡博多駅中央街排隊買福袋。早上8時10分，工作人員開始將人龍分兩個一排排好。樓主還讚嘆，「日本人排隊非常了不起，井井有條很守規矩」。百貨公司準時9點開門，樓主一心想買法國鞋履及服裝品牌Aigle的福袋，所以直接到該品牌專門店。

到了專門店後，樓主見到有2個香港女子「攬了8至10個福袋」，在旁已有很多日本人已竊竊私語，但樓主說「由於每人沒有限購，所以大家也無可奈何！」。想不到這名2女子拿着多個福袋卻不是去付錢，「而是把所有福袋拆開，放在一角選自己喜歡的，再合併」。

由於福袋內的東西是店家一早安排好的，顧客不可以拆開自行配搭，不少日本人見到2個女子這樣做，已即時上前阻止，又用手勢說不可以，但2人仍充耳不聞，日本額客只好向店員投訴。惟店員再向2名港女說明不可拆開時，「二人竟然繼續笑面迎人，扮唔識聽」。

樓主一名懂日文的朋友終於忍不住出聲，以廣東話提醒2名港女，稱店員已叫保安，港女可能被嚇一嚇，「草草拿了兩個（福袋），其餘胡亂放回去」，樓主直言「最後，點收科，實在冇眼睇！」。樓主最後亦提醒其他香港旅客，「凡事有所為有所不為，給香港人留一點面，遵守人家的規矩」。

不少網民看過帖子後，都不齒這2名港女的行為，「畀我會即場捉住佢鬧」、「不知所謂，丟臉！」、「 影衰晒香港人」，亦有人擔心日本明年會限制外國人買福袋數量。有人則認為她們可能不知「福袋」是什麼一回事，但樓主回應指「就算唔知福袋係咩，多人做了交叉手勢，又說英文no no no...其中後生那個還用流利廣東話說：叫我哋唔好開」，認為他們其實知情，只是裝作不懂。