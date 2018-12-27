日節目數外國觀光客好麻煩　港人衰登山前灌酒　唔買齋影相打卡

不少國家都歡迎外國客觀光，以帶來龐大旅遊消費和商機。惟有得必有失，近日有日本綜藝節目進行調查，列出日本觀光旅客的6大麻煩，節目走訪各地景點，直擊訪問不守規矩的觀光旅客，發現不守規矩的包括不少中國和香港客，他們塗鴉、隨地便溺、飲酒登山等，令人側目。

在京都嵐山竹林中，四周都有竹子被各種語言上刻名字和「到此一遊」。（日本綜藝節目「ビートたけしのTVタックル」截圖）

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日本綜藝節目「ビートたけしのTVタックル」周日（23日）播出的一集中，對訪日外國觀光客進行調查，列出觀光客為當地帶來的麻煩，直指他們會令區內居民生活環境變差，大家因應付遊客感煩厭不堪。

節目指近年大批遊客湧到京都旅行，據京都觀光綜合調查，2017年外國遊客人數多達353萬人。但不少居民都覺得遊客大多無禮，令人頭痛，例如在嵐山竹林中，四周都有竹子被人以有英文、韓文、中文等刻名字和寫「到此一遊」，總計有逾百條竹子受害。節目形容這個行為是「將日本人的『心』切開」。

有香港遊客更拿起高價海鮮「打卡」，令海鮮變質和受損，令店舖蒙受損失。（日本綜藝節目「ビートたけしのTVタックル」截圖）

遊客黑手絕不止此，另有無良遊客在青森縣的十和田八幡平國立公園中著名的自奇觀「冰樹」，以粉紅色螢光噴漆塗鴉，最後拘捕了一位緬甸男子。也有遊客前往動漫《灌籃高手》中出現的江之島《鐮倉高校前駅》，因「打卡點」位於交通燈位置，大量遊客堵塞在馬路，險象環生。

不少港人直指內地客不文明，惟原來自己在外旅遊也同獲負面評價，其中節日提及有香港遊客在出發登富士山前飲酒，亦有香港人到金澤市的近江町市場，不斷對海鮮瘋狂拍照，阻礙店舖做生意外，更拿起高價海鮮「打卡」，令海鮮變質和受損，令店舖蒙受損失。

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其他國家的旅客亦各有令日本居民討厭之處，節目提及有俄羅斯遊客帶狗行山、有人為了慳住宿費在6度的戶外席櫈而睡、有人只穿裇衫皮鞋甚至赤裸上身登上2700海拔、更有亞洲的遊客在山上擅自做宗教儀式等。

富士山腳被譽為世界文化遺產之一的忍野八海，亦有中國遊客在清澈見底的泉水池塘中清洗物品、有人則投幣入池塘，另有小朋友在路中心便溺，甚至闖入民居拍照。遊客種種惡劣行徑令居民大感不滿，當地政府亦因而備受壓力。

（日本綜藝節目「ビートたけしのTVタックル」）