26年前遭妻閹割「猶如一場噩夢」　美漢成功駁回化身AV男

美國51歲男子博比特（John Wayne Bobbitt）1993年被當時的妻子洛蓮娜（Lorena Bobbitt）用廚房刀閹割，幸好最後成功駁回，而且性功能無損。最近博比特接受美國廣播公司（ABC）節目《20/20》訪問，憶述當年事件的細節，形容遭去勢那刻「就像一場噩夢」。

妻以「短暫精神失常」脫罪

這件轟動一時的案件在1993年6月23日晚上發生，當年26歲的博比特在睡夢中突然感到下體劇痛，醒來驚覺自己兩腿之間血流如注，原來洛蓮娜用廚房刀割下他的陽具，然後駕車逃去，並將陽具丟到野外。

事後，洛蓮娜聲稱當日博比特飲醉酒想強姦她，於是作出反擊，又謂博比特曾多次施以性虐。她最終仍被控惡意傷人，最高刑罰監禁20年，不過她以「短暫精神失常」洗脫罪名；博比特則被控「婚內性侵」（marital sexual assault），但罪名同樣不成立。

博比特1993年被妻子閹割一案轟動全國。（影片截圖）

博比特在訪問中憶述，失去陽具那刻猶如「一場噩夢」，但自己盡量保持冷靜，「我的思路清晰，按住傷口，叫醒朋友送我去醫院」，反而他的朋友卻非常驚慌，看到鮮血時不停高聲尖叫像「要發瘋了」。

後來警方經過大規模搜索後，終於找回博比特的陽具。到了急症室，醫生看到他大量出血，起初以為是手腕割傷，得悉他被去勢時驚訝得「目瞪口呆」。經過9個小時的手術後，醫生成功駁回博比特的陽具，性功能無損，博比特說：「它（陽具）現在很正常，我不想給它惹麻煩，畢竟它曾飽受折磨」。

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名字變得家喻戶曉改寫人生

博比特和洛蓮娜1995年已經離婚，但事件徹底改變博比特的人生，他的名字變得家喻戶曉，甚至還獲邀演出過幾齣色情片，以展示他「重拾雄風」；至於洛蓮娜就恢復婚前的姓氏「加洛」（Lorena Gallo），並成立了一個專門幫助遭受家暴女性的基金會。