【左右不分】醫生搞錯睪丸治療變「閹割」　英2歲男童慘失生育力

「睪九」，一左一右，主宰男性生育能力，惟英國卻發生罕見醫療失誤悲劇，累2歲男童永久喪失生育能力。該名男童其中一顆睪丸沒有功能，日前需接受手術治療，但醫生卻認錯左右，錯誤地對健康的睪丸施手術，結果30分鐘手術演變成逾2小時醫療補救，惟治療變「閹割」，原本健康的睪丸終被廢，男童痛失生育能力。醫院已就事件道歉，並承諾會作出調查，但暫未有交代賠償金額。

男童在布里斯托爾皇家兒童醫院（Bristol Royal Hospital for Children）接受手術，最終因一個醫療失誤，永久喪失生育能力。（Google Map街景截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

遭「閹割」的2歲男童早前接受例行檢查時，確診患上隱睪症（Cryptorchidism），其中一顆睪丸沒有功能，隨即被轉介至專科醫生診治，原定周一（17日）在布里斯托爾皇家兒童醫院（Bristol Royal Hospital for Children）接受約30分鐘的手術治療。

父母當時獲知僅是「一個小手術」、「小風險」，不會影響兒子日後生育能力，故手術前都很放心。詎料等待了大約2.5小時後，一眾外科醫生及顧問等院方代表通知他們，由於有一名外科醫生將手術鏡頭插入「錯誤的一側」，醫護人員處理了男童健康的睪丸，導致該睪丸「永遠不會如常運作」，換言之，男童兩顆睪丸都沒有功能，即永久喪失生育能力。

男童父親表示非常痛苦，形容「這是一次可怕災難，明明是一個簡單手術，院方他們摧毀一切，閹割我的兒子，他未來的生活發生翻天覆地的變化」。男孩母親亦說，外科醫生所做的事情「絕對可怕…他們傷了我的心，毀了我兒子的未來」，母親指其「感受非筆墨所能形容，眼淚都流光，沒有更多眼淚…我們希望會有奇蹟，挽回一切錯誤」。

隱睪症最理想的治療時機是在幼兒一歲半之前，為他施行睪丸固定手術，將睪丸放回陰囊內。（GettyImages/視覺中國）

院方隨即發出聲明道歉，重申院方「非常重視患者安全及臨床護理的質素，因此會就事故展開調查，並會讓家人了解及參與過程」，由於保障男童私穩，院方未有公布涉事家庭的其他資料，亦亦未有交代賠償金額或善後安排。

根據資料，隱睪症指陰囊內沒有睪丸或僅有一側有睪丸，成因包括睪丸下降不全或異位，即是睪丸未有降至陰囊內，停留在途中，例如腹腔、腹股溝內，或者落在其他地點，包括會陰、恥骨上。由於陰囊的溫度比腹腔低1至2度，有利製造精子，如果睪丸長期停留在較高溫位置，會影響製造精子能力。隱睪症最理想治療時機是在幼兒一歲半之前，施行睪丸固定手術將睪丸放回陰囊內。

（綜合）