2個月大遭狠父潑硫酸　「毀容但毀不了靈魂」　女嬰長大活得漂亮

印度少女羅德里格斯（Anmol Rodriguez）出生後不久，被重男輕女的父親潑硫酸導致毀容，母親更告慘死。儘管身心承受痛楚又飽受歧視，羅德里格斯仍然堅強地活出精彩人生，還創辦基金會幫助其他受害女性。

羅德里格斯說，自己名字Anmol的意思是「無價之寶」。（Instagram）

狠父想追仔 趁妻哺乳下毒手

事發時，2個月大的羅德里格斯正在媽媽的懷抱內吸吮母乳，父親突然將一罐硫酸潑向她們，羅德里格斯的臉孔和頸部被灼至融化，左眼從此失明；狠父的犯案動機竟然是因為想要兒子，不欲再與生下女兒的妻子在一起，他施襲後，任由妻女等死，幸好鄰居發現將她們送院，羅德里格斯的母親最終傷重不治，她自己則接受了長達5年的治療，康復後被送到孟買一家孤兒院生活。

現時年23歲的羅德里格斯憶述：「沒有人討厭我，他們一開始都害怕我的臉，但隨着年齡增長，我交了許多朋友。」

感激孤兒院但仍想念媽媽的愛

不過，當她走到孤兒院外的世界，生活依然變得困難。讀大學時，羅德里格斯成績優秀卻沒有朋友，總是一個人孤獨地吃飯。她說：「我很愛時裝，常常穿着新潮衣服，其他女孩因此覺得我很怪；有的會一直盯着我，有的很好奇想知道我的臉發生了什麼事。」

提到朋友，她感嘆道：「真希望媽媽還活着，我感激孤兒院塑造我的人生，但還是很想念媽媽的愛。如果她還在，我就有一個無條件地愛我的朋友。」

羅德里格斯2年前從大學畢業，搬出孤兒院獨立生活。她為電視節目想些新點子、製作道具，每月賺117英鎊（約1150港元），其中一部分撥入她成立的「硫酸受害者勇氣基金會」（Acid Survivors Saahas Foundation）。

+ 6 + 5 + 4

即使擁有悲慘過去，羅德里格斯卻總是笑臉迎人，她說：「我想告訴全世界，硫酸受害者對生命也很有熱誠，我們不需同情，只需要支持。」

更令人難以置信的是，她認為自己算幸運，「自我有記憶以來，看到的自己都只有一隻眼睛、燒傷的皮膚充滿皺紋，因此對我來說不要緊。」相反，許多正值花樣年華的少女受到硫酸襲擊，一瞬失去原本的青春美貌，更要放棄學業，打擊相對會更沉重。

盼成模特兒鼓勵其他受害者

羅德里格斯表示，那些受害人覺得人生已完結，她努力幫受害人重拾自信和學習一技以長。基金會至今幫助了20多名受害女性就業，還為她的一名朋友安排了盛大婚禮。

羅德里格斯說：「硫酸能毀容，但毀不了靈魂。我們的內心與別人一樣，所以也應該接受自己，快樂地生活。」

羅德里格斯還希望成為第一名曾遭硫酸襲擊的模特兒，啟發其他受害女性昂首闊步，而不必將燒傷的臉藏在面紗後。

（每日郵報）