【玩火自焚】韓國民眾舉仙女棒倒數迎新年　大灑紙條誤燒變火海

世界各地都有不同除夕倒數慶祝活動，稍一不慎隨時樂極生悲。一條網上瘋傳的影片顯示大批韓國人在夜場內高舉仙女棒倒數迎接新年，正式踏入2019年時顧客大灑白紙推動氣氛，但部分紙條誤觸火屑着火散落地上，再波及本身地上的紙條，火勢迅速蔓延，地下變成一片火海，民眾慌忙踩熄不果，更倒酒救火，場面十分驚險，最終有人拿滅火筒救火。

大批韓國人在一個夜場內將仙女棒綁在酒樽瓶口。（網上影片截圖）

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片中可見，大批韓國人在一個夜場內把仙女棒綁在酒樽瓶口，現場有DJ打碟，激昂的音樂節奏帶動氣氛，眾人情緒高漲，當踏入倒數環節，多名顧客更大灑白色紙條，紙條漫天散落，全場氣氛高漲。

此時部分紙張誤觸火屑着火跌落地，即使有紙條未有接觸到火種，但正燃燒的紙張波及地上紙條，火勢一發不可收拾，地上火光熊熊，驚叫聲此起彼落，同時夜場音樂沒有停止，形成強烈反差，顧客嘗試用腳踩熄，但由於紙張數量過多，火勢迅速蔓延，更有人倒出樽內酒精「救火」，幸好其他人用滅火筒撲火，未知片中是否有人受傷。

部分紙條誤觸火種着火落在地下，波及本身沒有接觸到火種的紙條，火勢迅速蔓延，地下變成一片火海。（網上影片截圖）

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涉事片段在網上瘋傳，網民猛烈批評，形容片中人是「智障」、「白痴」及「集體自焚」，亦有人笑問他們是否用酒滅火，更有人留言指如果他們拿的是高粱，「真的gg了」。

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