他「捐」出67個孩子　同志媽受惠誕女　12年後初見即撻著

美國42歲女子沙蕾（Jessica Share）十多年前與同性伴侶結婚，兩人希望組織家庭，於是採用捐精服務，順利人工受孕並生下兩名女兒，然而妻子其後離她而去。女兒長大後想知道自己的爸爸是誰，於是沙蕾讓她進行基因分析，相隔12年，成功找到捐精者；然而沒想到的是，沙蕾與對方一見如故，迅速成為男女朋友，更共賦同居。

沙蕾說，組成家庭的是愛，不是基因。（Facebook）

無預兆下遭同性妻狠撇

十多年前，沙蕾和當時的女友組織家庭，還打算養育4名孩子。她們結婚後即付諸行動，從精子銀行挑選了一個捐精者；他在自我簡介上寫道，擁有一頭棕色鬈髮，曾修讀文學，且喜愛運動，職業是作家、音樂家和的士司機。

大女兒愛麗絲（Alice Mikell）在2005年出生，沙蕾形容「她是完美的」，於是下一次採用精子銀行服務時，又選擇了同一名捐贈者。沙蕾和妻子沒看過他的照片，也以為一輩子都不會與他見面。

兩名女兒只有1歲和3歲時，妻子無預兆地提出分手，令沙蕾非常震驚和傷心。她唯有擔起單親媽媽的角色，獨自撫養兩名孩子。過了好幾年，前妻帶小女兒去度假，之後拒絕把她帶回來，還與大女兒愛麗絲斷絕一切來往。

愛麗絲知道，基因只是家庭的一小部分，但她還是很想知道自己的親生父親是誰，11歲的她向外祖母要了一份特殊的聖誕禮物：基因測試劑禮盒（DNA testing kit）。

+ 6 + 5 + 4

一舉一動都像極了女兒​

8周後結果出來了，沙蕾得知愛麗絲生父叫朗格（Aaron Long），於是在各個社交網站「人肉搜尋」。她找到一個年齡相近且有文學碩士學位的Aaron Long，進一步「起底」，看見朗格學生時期的照片，與她的兩名女兒簡直一模一樣。

沙蕾在基因測試網站上向朗格發訊息，二人開始聊了起來。當了5個月筆友後，終於在2017年見面。

雖然素未謀面，但沙蕾覺得朗格很有親切感，一舉一動都像極了女兒，彷彿是相識了10年的老朋友。

沙蕾說，許多情侶在交往時，總會憧憬與對方生兒育女，幻想孩子會同時擁有父母的特徵，而她的次序則是倒轉了，先與孩子生活十多年，然後和朗格第一次約會時向他娓娓道來。

沙蕾和朗格現在已經同居，其他已經和他相認的「親生」孩子經常來探訪，沙蕾也很樂意照顧他們，不過她笑稱，朗格估計自己捐精所生的孩子多達67個，如果全部來了，恐怕會擠滿整棟大廈。