【熱評】水濂瀑布　詭秘沙灘　流浪攝推介冰島3大必到打卡景點

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巨型洞窟：水濂瀑

夏季是水濂洞瀑布 Seljalandsfoss 的遊客高峰期，多少人慕名遠道而來，小小的一個地方，每年參觀人數突破50萬，真是誇張至極，親身到訪過後，發覺數字不難理解。驟眼看來，水濂洞瀑布外表沒有甚麼特別，其實乾坤就在瀑後。只要爬上樓級鐵梯，再走進洞後，基本上已渾身濕透，小路夾雜泥漿和碎石，幸好穿上雪爪，否則寸步難行，水花背後別有洞天，是個比想像中還要巨大的岩窟，從內而外觀看，滾滾河水眼前飛躍，點點水珠撲面而來，岩穴就如共鳴箱，無限放大流水震耳欲聾的聲音。此瀑還有一個特點，就是洞口某些月份對着日落方向，晴天的時候，拍攝優美畫面輕而易舉。

必去指數：5星

距離首都：125KM

拍攝題材：瀑布、河流、洞穴、日落、極光。

景點設施：停車場、小食亭、洗手間。

夏季是水濂洞瀑布 Seljalandsfoss 的遊客高峰期。（流浪攝提供）

詭異世界：黑沙灘

冰島南邊黑沙灘是個地質圖書館，有着不同的獨特面貌，入口有一座宏大的石崖，輪廓和紋理挺像個大蜂巢，岩壁向內陷入，山頂長着尖角，天色昏暗時十分可怕。前行發現很多人在拍照，原來是筆直的六角柱最密集的地方，形態有如瀑布流瀉，一支支岩柱直插天際，直徑超過一尺，高高低低的互相扣連，不少人當作櫈子休息呢。這裡還有第二個海蝕洞，規模較小，內裡漆黑，人像進入了密室，大聲說句話即有回音，浪聲也被反彈回來，似是一個天然演奏廳。

必去指數：5星

距離首都：184KM

拍攝題材：六角柱、洞穴、海浪、日落、極光。

景點設施：停車場、餐廳、洗手間。

冰島南邊黑沙灘是個地質圖書館，有着不同的獨特面貌。（流浪攝提供）

壯麗非凡：彩虹瀑

Skogafoss 在南部小鎮斯科加爾內，所謂小，是因鎮內只有住屋廖廖十數間，人口約30人，卻擁有全國最大最壯觀瀑布之一，挾住這樣的名氣，小鎮建有好幾家酒店，方便旅人來訪。我們住過這裡，只花5分鐘便到達瀑布，放眼寬闊的流水從200尺崖坡傾流不息，巨瀑之前，聲威大響，水花滿天，震攝每個到訪的人。瀑布右邊有鐵梯登山，花點氣力，很快到達頂處觀景台，可近看萬馬奔騰的河道，對面山峰狀如金字塔，又可鳥瞰整個地勢平緩的小鎮。

必去指數：4星

距離首都：152KM

拍攝題材：瀑布、河流、彩虹、雪景、山景、極光。

景點設施：停車場、餐廳、酒店、洗手間。

Skogafoss 在南部小鎮斯科加爾內，所謂小，是因鎮內只有住屋廖廖十數間，人口約30人，卻擁有全國最大最壯觀瀑布之一。（流浪攝提供）

本文節錄自流浪攝《冰島夢幻絕景》一書，萬里機構出版。