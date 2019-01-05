日niconico直播132小時被詛咒人偶　網民：史上最不吉利新年節目

新一年新開始，相信很多人都希望自己會行好運。不過日本動畫網站niconico直播網站（ニコニコ生放送）卻反其道而行，元旦日起找來多個被詛咒的人偶放在一個房間中，以定點攝影機拍攝它們，開始「看着詛咒人偶132小時的現場直播」（呪いの人形を132時間ながめる生放送），讓人偶「陪」大家直至1月6日。網站更介紹部分人偶，相傳它們會自己眨眼、說話及移動，引來網民熱烈討論，形容是「史上最不吉利的新年節目」。

被詛咒的人偶放在一個房間中，以定點攝影機拍攝它們。（ニコニコ生放送片段截圖）

直播以前後篇的方式播放，前篇於1月1日當地時間上午11時開始至3日完結，而後篇則在1月4日凌晨0時開始，到6日才會結束。直播中沒有任何旁白或音樂，畫面亦只是由數個定點攝影機，定時切換角度，拍攝着放在一個房間內多個被詛咒的人偶。

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直播中登場的人偶故事：

+ 5 + 4 + 3

被詛咒的人偶放在一個房間中，以定點攝影機拍攝它們。（ニコニコ生放送片段截圖）

網站指希望直播能滿足愛恐怖的人，前篇一共有逾22.4萬人觀看，逾9萬個直播留言。不少網民指直播令人感到毛骨悚然，不過亦有人留言指覺得人偶很可愛，但有更多網民看着感到無聊，於是在直播中聊天。

直播連結：http://live2.nicovideo.jp/watch/lv317519683