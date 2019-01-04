浙江商場跨年表演　表演池變糞尿池　斑海豹被迫浸屎水3日

動物受虐問題嚴重，連國家保護的動物都不能倖免。兩隻屬於國家二級保護的斑海豹，日前被安排到浙江一個商場展覽表演慶祝跨年，但水池缺乏清潔，池內不但滿布垃圾，斑海豹的排泄物更沒人處理，斑海豹被迫泡在自己的糞尿3日3夜。事件曝光後，當局派員了解，發現涉事商場並不具備相關展演資格，活動亦未獲批，將繼續調查。

兩隻斑海豹在水池內表演及供人觀覽，但池內有穢水及發泡膠板，人員經調查後相信污水是斑海豹排便排入水中未被更換處理所致。（微博圖片）

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日前（1日）有內地網民在微博「爆料」指，浙江的金華永盛廣場舉行跨年活動，見到廣場安排兩隻斑海豹在水池內表演及供人觀覽，但池水污黑混濁滿布垃圾，亦有相信被斑海豹咬破的發泡膠板，網民指看到眼前景象感氣憤及驚訝，質疑廣場為何這種事可以「光明正大」拿出來展出。

事件引起不少網民討論，留言指廣場「喪心病狂」、「沒有一點愛心」、「缺德」、「太讓人生氣」，更有人同情斑海豹，並指會聯絡相關部門。

金華市水利漁業局即日接到投訴後，派出漁政管理處人員到場了解，發現斑海豹由山東有相關資格的場所運來，斑海豹在水中排便，但無人更換池水，故向浙江省農業農村廳呈報事件，人員亦發現涉事廣場不具備相關展演資格，活動亦並未獲批。根據《野生動物保護法》，人員會對廣場進行調查，翌日（2日）斑海豹被廣場運走。

斑海豹屬於國家二級保護野生動物，若有人想進行斑海豹展覽及表演，展演單位需具備相關資格，活動內容亦需獲政府部門批准，確保動物有正常福利，包括環境符合規定。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

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斑海豹屬於國家二級保護野生動物，若有人想進行斑海豹展覽及表演，展演單位需具備相關資格，活動內容亦需獲政府部門批准，確保動物有正常福利，包括環境符合規定；香港海洋公園也有飼養斑海豹。

（綜合）