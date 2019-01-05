【港珠澳大橋】內地劣客倍增港客唔敢入　電器舖銷售員批影響生意

港府常稱港珠澳大橋開通會為香港帶來無限商機，但有電器舖銷售員則極度不同意，在網上投稿大數內地劣客六大劣行，包括質疑售賣的iPhone是否假貨或水貨、可以「畀幾多折」，甚至騷擾其他本地客等，導致本地顧客見到有內地同胞在店內就「門口都唔敢入」，投稿者直斥「政府唔好再呃啲人話點樣帶旺生意…佢哋影響緊我哋生意」，帖文引起大量網民共鳴，有網民更形容內地劣客「全部以為自己是皇帝」。

港珠澳大橋通車後，不少內地民眾乘車來港。（資料圖片）

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一名電器舖銷售員近日向在facebook專頁「西客之道 HIspitality Secret」投稿大吐苦水，不具名指自港珠澳大橋通車後，後勤同事一直期望生意額會有所提高，令樓主及其他前線同事的壓力隨工作量倍增，但事與願違，樓主稱有內地客常常「一大批人入嚟，成日都𠵱嘩鬼叫乜都唔買」，加上其他惡劣行為，間接令連本地人都不願光顧，終影響生意。

樓主指，有內地客進入店內想看看iPhone，但即使經過該張整張用來擺放蘋果產品的桌面，他們往往都會看不到，更在職員正忙的時候「好大聲咁拍枱拍櫈問蘋果在哪裡」，樓主作出指示後，他們亦未罷休，不留意手機附近寫有銀碼，仍會「好大聲問幾錢」，有人更會問是否以港幣結算。

在知道價格後，他們隨即會發動「打折」攻勢，要求樓主提供折扣優惠，甚至即場講價，令樓主暗想「骨頭就有得折」。

香港素有「購物天堂」的美譽，貨物都有質素保證，但樓主稱內地劣客則愛自行「辨別真假」，質疑電器舖所售賣的iPhone是否都是「流嘢水貨」。

港府常稱港珠澳大橋會為香港帶來無限商機。（資料圖片/林若勤攝）

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不少內地旅客行程匆匆，留港時間不多，故樓主表示曾遇過劣客，會要求樓主「做佢哋生意先」，即使樓主正在向其他人提供服務，都會視若無睹。

樓主又稱，內地劣客會在其他支客人間穿來插去，看到別人手上有電器亦會「走去攞手推下人，問人買幾錢」，如果樓主開口介入提醒，客人更懂「搵主任」向店家投訴樓主。

樓主直言，「啲本地客見到佢哋（內地劣客），門口都唔敢入」，認為港珠澳大橋是旺丁不旺財，批評「政府唔好再呃啲人話（大橋）點樣帶旺生意…佢哋影響緊我哋生意」。

帖文引起多名網民討論，紛紛留言挪揄：「佢哋一世人見過幾多真貨啊？一世人畀人呃嘅時間多過我哋加埋起嚟。寫字樓班人係睇數字咋，只有插水式下跌，然後覺得係你班前線冇做嘢」，更有同行分享指自己「日日都對住𠵱啲人，佢咃有次問我（銀碼）係咪美金」。

（fb專頁「西客之道 HIspitality Secret」）