【萬里長征】港珠澳大橋驚現白衣男獨行　網民詫異：行到幾時？

網上不時流傳有網民拍到路人亂入高速公路的照片，最新一單發生在新通車的港珠澳大橋。有網民昨日駕車經過港珠澳大橋，沒料途中驚見有白衣男子在橋邊「孤身走我路」，完全無視旁邊的車輛高速駛過。網民大感詫異直指有排行，亦有人反問會否是工作人員。

有網民於昨天（26日）駕車使用港珠澳大橋，就在中途驚見有位男士在橋邊「孤身走我路」，完全無視旁邊的車輛高速駛過。（fb群組「馬路的事討論區」片段截圖）

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一名男網民在facebook群組「馬路的事討論區」上載車Cam片段，指昨日早上駕車駛過港珠澳大橋時，半路發現車路右旁竟然有一名白衣男手提着疑似白膠袋，慢走橋邊，疑欣賞海天一色的美景。他感到非常愕然，在帖文笑稱：「我知你想體驗大橋真係唔使行路囉！」

不少網民看過片段亦嘖嘖稱奇，爆笑留言「漫步人生路」、「你撞鬼呀」、「人哋行緊港珠澳百萬行 ，慈善嘢你唔明」，又指「成50公里，行到幾時？」亦有網民估計慢走路人或是大橋的維修人員。

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據官方資料顯示，港珠澳大橋總長55公里，東端起點為香港大嶼山口岸，經大澳及珠江口，最後分成「Ｙ」字型，2端分別連接珠海口岸及澳門口岸，長約42公里，另外再加上約13公里的珠海連接線，是目前全球最長的跨海大橋。

以大橋總長度計，如香港行到珠海，足足等於15條彌敦道，全程駕車需逾2小時，假如以正常步行速度計算，要走到底隨時要行超過逾13小時。

《香港01》已向大橋管理局電郵查詢，暫時未獲回覆。

（fb群組「馬路的事討論區」）