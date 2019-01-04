指外地觀眾場內偷拍放上網　百老匯：別以不懂香港戲院禮儀為藉口

「仲拍？成個電影業畀你搞垮晒喇！」每個在香港入戲院看電影的觀眾，相信對這對白非常熟識，不過年中卻仍有人以身犯險。日前百老匯電影中心在facebook專頁發文警告，指最近發現不少觀眾在戲院內偷拍，更將照片或片段上載至社交平台，當中亦有簡體字用戶。 位於油麻地的百老匯電影中心提醒觀眾，每套電影開場前，戲院都會播出禮儀短片，就算來自外地的觀眾，「絕對不能以『不懂香港戲院禮儀』為藉口」。

百老匯電影中心日前在facebook發文警告，指最近在社交平台發現大批觀眾在戲院內偷拍，呼籲大家應自律。（fb專頁「Broadway Cinematheque 百老匯電影中心」圖片）

百老匯電影中心的官方facebook專頁昨日發文表示，近日發現愈來愈多觀眾在戲院內拍攝，更將照片或片段上載至社交平台，「更甚者，有些人在電影中心留言勸喻後更會刪除我們的留言」，專頁又上載在Instagram找到的的相關帖文，見當中有人偷拍電影片段及完場後的字幕，甚至標誌百老匯電影中心地點，其中有人以簡體字寫上「死侍太帥了」。

百老匯電影中心亦提醒觀眾，院內嚴禁拍攝及錄影，否則會被刑事檢控，最高可被罰款港幣$50,000及監禁3個月。除戲院內不能拍攝外，電話熒幕的光更會影響其他觀眾，戲院職員不能每分每秒監視每位觀眾，希望大家能自律。

戲院最後更強調，每套電影開場前，都會播出禮儀短片，即使是來自外地的觀眾，「絕對不能以『不懂香港戲院禮儀』為藉口」。

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位於油麻地的百老匯電影中心經常播放非主流的小眾電影，獲不少影迷支持。（fb專頁「Broadway Cinematheque 百老匯電影中心」圖片）

不少網民見狀紛紛批評偷拍人士，慨嘆「這時代，講常識是好難的」，又支持戲院一接到投訴就應該報警處理，亦有人舉例稱在台灣戲院，「報料捉影相嘅人有獎」，認為香港可以效法。

（fb專頁「Broadway Cinematheque 百老匯電影中心」）