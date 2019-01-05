昏迷至少14年　美國女植物人遭性侵兼誕嬰　生父身份未明

美國發生令人髮指的性侵案。一名在醫護中心昏迷卧床至少14年的女植物人竟然懷孕，至上月底產嬰，醫護人員才如夢初醒，揭發女病人遭性侵事件，當地警方經初步了解，發現案發前男員工可以自由進入所有女病人的病房，存在嚴重保安漏洞，正循嬰兒的DNA追查強姦犯的身份。

一名女植物人（示意圖）在哈仙達醫護中心（Hacienda HealthCare）被性侵產嬰。（GettyImages/視覺中國）

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突然成為人母的女受害人年齡不明，她早年因遇溺頻臨死亡邊緣，雖然最終救回一命，但變成植物人，陷入昏迷至少14年，親友安排她入住美國亞利桑那州鳳凰城一間有逾50年歷史，主要照顧患病的兒童及年青人的哈仙達醫護中心（Hacienda HealthCare），由中心醫護人員24小時全天候照顧。

女受害人一直都相安無事，直至最近，有人員發現她腹大便便，經檢查後發現她懷孕，而且即將臨盆，至上周六（12月29日）誕下一名健康嬰兒。醫生指女植物人雖然理論上可以懷孕，但始終因缺乏產前檢查及護理，而且女植物人生產時無法將嬰兒推出來，今次沒有嚴重併發症已算是不幸中的大幸。

醫生更指，即使女植物人無法向外界表達她的感受，但幾乎肯定的她是可以感受到痛楚，但她有多大的意識去理解及忍受這種痛，就不得而知了。

哈仙達醫護中心（Hacienda HealthCare）主要照顧患病的兒童及年青人，但中心內一名女植物人被性侵產嬰。（Arizonas Family影片截圖）

案件震驚病人的親屬，甚至引起全國關注，質疑為何院內可以發生風化案，一名消息人士向當地傳媒爆料，指中心「補鑊」，今個星期才加強保安措施，男員工必須在女同事的陪同下才可以進入女病人的病房，換言之，案發前男職員是可以自出自入，保安存極大漏洞。當地警方調查事件，估計有人覷準女受害人無法反抗，在去年春季及夏季犯案，正循嬰兒的DNA追查強姦犯的身分。

哈仙達醫護中心表示對案件感到關注，將積極配合警方調查。亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）辦公室發言人表示，正重新審視州內與哈仙達醫護中心有關的合約及監管機構，確保採取一切必要的安全措施。

哈仙達醫護中心（Hacienda HealthCare）主要照顧患病的兒童及年青人，但中心內一名女植物人被性侵產嬰。（Arizonas Family影片截圖）

這宗案件並非哈仙達醫護中心首宗性醜聞，根據美國衛生及公共服務部2013年的記錄，中心其中一名員工曾看着其他病人自慰，而他又在為 病人 沖涼時，向數名同事稱病人「將有一個愉快的早上」，該名員工最終遭到解僱，而中心員工培訓政策亦因而作出更新。

另外，曾有人投訴指，職員經常到他的淋浴間自出自入，甚至藉此去其他病房收集日用品，直言感到不舒服，然而有職員形容行為在職員之間已經成為一種「壞習慣」。

涉事的哈仙達醫護中心擁有超過50年歷史，提供74張病床，過去數年一直獲得5星評級，但去年數個月一度降至3星， 10月至11月更未知因為何事，一度降至只有1星評級。

（Arizona's Family）