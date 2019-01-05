網民稱$10買雙牛芝堡　食一半先知發霉　麥當勞：沒收到事故報告

麥當勞由1月2日起推14日限時優惠，包括每日供應一款10元優惠美食，每天吸引不少市民大排長龍，但昨日（4日）有市民在馬鞍山錦泰商場分店購買10元雙牛芝堡，吃到一半才發現牛肉發霉，故在facebook群組發帖大呼嘔心，隨即引來網民關注。
麥當勞發言人回覆時表示，接到《香港01》查詢後已即時與分店了解，並按機制檢查食品制作流程，同日沒有收到同類事故報告；發言人強調麥當勞一直緊守嚴謹品質監控，確保所有餐廳均能為顧客提供最優質食品，若顧客對食品質素有疑問，可憑有關產品或收據要求餐廳即時跟進。
有市民昨日成功享受到優惠，在馬鞍山錦泰苑分店購買10元雙牛芝堡，食到一半時才發現牛肉發霉，在社交網站大呼嘔心。（fb群組「馬鞍山之友」截圖）
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麥當勞昨日（4日）推出優惠，顧客可以用10元購買一個雙牛芝堡，吸引不少顧客幫襯。有網民昨深夜在fb群組「馬鞍山之友」圖文並茂上載3張圖片，指在馬鞍山錦泰商場麥當勞分店內購買多款食物，包括以優惠價每個10元購買2個雙牛芝堡，但他吃到一半才發現部分牛肉啡中帶藍，看上去像發霉。事件引起不少網民討論，紛紛指「唔怪得咁平」、「平，無計」，亦有人提議樓主通知食環署。
麥當勞一連14日推出優惠，市民昨日可以用10元購買雙牛芝堡，但在馬鞍山錦泰苑分店購買雙牛芝堡，食到一半時才發現牛肉發霉。（麥當勞圖片）
麥當勞發言人回覆《香港01》時表示，一直緊守嚴謹品質監控，確保所有餐廳均能為顧客提供最優質食品，接到《香港01》查詢後已即時與分店了解，並按機制檢查食品制作流程，同日沒有收到同類事故報告；發言人強調非常重視食物安全及品質，並要求所有員工嚴格遵行既定的品質監控及衛生程序，以確保符合麥當勞的標準，若顧客對食品質素有疑問，可憑有關產品或收據要求餐廳即時跟進。
（fb群組「馬鞍山之友」）