網民稱$10買雙牛芝堡　食一半先知發霉　麥當勞：沒收到事故報告

麥當勞由1月2日起推14日限時優惠，包括每日供應一款10元優惠美食，每天吸引不少市民大排長龍，但昨日（4日）有市民在馬鞍山錦泰商場分店購買10元雙牛芝堡，吃到一半才發現牛肉發霉，故在facebook群組發帖大呼嘔心，隨即引來網民關注。

麥當勞發言人回覆時表示，接到《香港01》查詢後已即時與分店了解，並按機制檢查食品制作流程，同日沒有收到同類事故報告；發言人強調麥當勞一直緊守嚴謹品質監控，確保所有餐廳均能為顧客提供最優質食品，若顧客對食品質素有疑問，可憑有關產品或收據要求餐廳即時跟進。