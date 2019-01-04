【走塑之爭】大媽麥當勞外賣要膠袋引發罵戰　網民批店員態度差

麥當勞餐廳宣布參與「日日走塑」行動後，部分網民叫苦連天，有連登絲打早前光顧時，直擊大媽外賣時有禮問女店員要膠袋，沒料被拒並爆罵戰，最後要驚動經理平息事件。絲打認為事件不是走塑的問題，狠批該員工態度差劣：「問佢拎個袋好似殺佢全家咁」。

自麥當勞餐廳宣布參與「日日走塑」行動，令部分網民叫苦連天。（資料圖片）

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有女網民於連登討論區發文表示，近日於荃灣一間麥當勞分店，見到有大媽買兩個堂食餐，另加一個餐外賣，負責的年輕女員工因要配合公司走塑政策未為大媽飲品提供膠袋及飲管，大媽見狀遂有禮地詢問該女員工可否提供膠袋，沒料不但被拒，更因店員態度引發罵戰。

絲打續稱女店員企硬態度差，最終要驚動經理出來向大媽解釋公司的走塑政策，要求員工要配合，最後大媽拿了膠袋匆匆離去。惟大媽離開後女店員竟繼續暗罵：「一杯野飲都拎唔到，係咪殘廢？佢認係嘅話，我幫佢送上門都得啦！」

麥當勞餐廳於早前宣佈參與「日日走塑」行動。（麥當勞fb專頁截圖）

絲打聽後心中不忿，認為餐廳走塑其實不是問題，但不解員工為何對待客人態度如此惡劣：「啲員工態度真係好有問題，明明自己公司都講明有需要可問佢拎，天寒地凍唔通要人冇袋拎住杯野飲返屋企咩」

不少巴絲打紛紛留言亦指曾於麥當勞買餐時，主動問員工要飲管，亦同樣被差劣對待，指經理「好串話遲吓無得拎飲筒，家陣係過渡，有咩你同總公司反應」、「今日買m記拎走，嘢飲冇袋問佢拎，即刻黑口黑面」、「唔明點解啲員工要起晒弶」。

麥當勞去年9月開始發起逢星期一走飲管活動，至平安夜開始全線餐廳和McCafé皆不會在飲管箱擺放飲管，亦不會主動向客人提供飲管；至於需要攪拌的飲品，則會使用木攪拌棒取代以往的塑膠攪拌棒，目標雖好，不過也引來爭議，怒問「點樣飲奶昔？」

（連登討論區）