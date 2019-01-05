常有網民以「冇一首歌識」為榮　DJ Eric：點解可以無知得咁串？

踏入2019年，本地樂壇成績表已派發，不少樂迷指去年有不少有心人製作高質廣東歌，但亦有人藉得獎結果批評樂壇青黃不接，甚至直言「唔識而家啲歌」、「真係未聽過」等，以顯示香港樂壇不屑一顧。 港台DJ Eric（廖麒鏘）昨日於facebook專頁發文，慨嘆經常聽到有人說「我真係冇一首歌識喎」，更有年輕人對劉德華演唱會的海報說：「好心啲老人家唔好再阻住地球轉啦！」Eric疑質這類人拒絕認識，卻只懂批評樂壇，「點解你唔識佢，就包容唔到佢嘅存在」，直指「無知唔係錯，但拜託唔駛將你嘅無知放到咁大去俾人睇啫」，文章引起網民熱烈討論。

元旦日商台叱咤樂壇頒獎禮上，艾粒談及不少網民經常稱「唔識、無聽過而家啲歌」時，直指「幾時開始唔識嘅嘢要話畀人聽仲要咁大聲呢？」，獲得台下熱烈掌聲。（fb專頁「my903.com 商業電台」影片截圖）

港台DJ Eric昨於fb個人專頁有感而發，指近年聽過不少批評樂壇的聲音，但批評的人往往未有主動認識本地音樂。（fb專頁「艾力 Eric」截圖）

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Eric提及曾聽過有年輕人站在劉德華演唱會的海報前說：「好心啲老人家唔好再阻住地球轉啦！」令他又氣憤又無奈，感嘆新一代只願認識感興趣的事，卻對其他事物失去包容，「一位『老人家』有清福唔享而走出嚟繼續同你跑跑跳跳，我佩服佢都嚟唔切。點解你唔識佢，就包容唔到佢嘅存在？點解喺我哋不斷追求要有自由、平權嘅年代，我哋對身邊事物嘅包容程度會越來越低？」。

Eric又引用男子組合Swing的《大大公司》其中一句歌詞「不懂欣賞，不必醜化」，認為作為聽眾，可認識不同的音樂，亦有權選擇個人喜好及發表意見，但同時應尊重身邊不同的聲音，而非因「不認識」或「拒絕認識」而自豪，「你反映咩聲音，通常就係最直接地反映出你係個咩人。我哋唔係百科全書，無知唔係錯，但拜託唔駛將你嘅無知放到咁大去俾人睇啫…」

Eric大嘆新一代只願認識感興趣的事，卻對其他事物失去包容，只懂加以批評。（fb專頁「艾力 Eric」截圖）

元旦日的商台叱咤樂壇頒獎禮上，二人組合「I Love You Boyz」（艾粒）在頒獎前提及不少網民對樂壇的看法，當談及不少人經常稱「唔識、無聽過而家啲歌」時，兩人於台上直指「幾時開始唔識嘅嘢要話畀人聽，仲要咁大聲呢？」，獲得台下熱烈掌聲。

港台DJ Eric看過艾粒發言片段後，昨日於facebook個人專頁有感而發，指近年亦聽過不少類似的批評聲音，「我真係無一首歌識喎」、「呢三個其實係邊個呀」、「呢套戲咩嚟㗎？真係未聽過…」等，他形容聽到這些說話時，已不是一個問題，「而係好有骨咁講……即最尾唔係『？』而係『！』」。

Eric表示，自己以往遇到不認識的事情，長輩都會鼓勵他「學多啲，增值多啲、識多啲嘢」，但現時社會文化已改變，網民或聽眾均以自大的價值觀接收訊息，「大家帶住『！』嘅語氣，背後嘅意思應該係『我唔識你唔係我嘅問題，係你唔夠紅令我認識！呢個係你嘅錯！』」。

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帖文即引起網民熱烈討論，不少人認同Eric的看法，指身邊有朋友常說「香港樂壇已死」，卻又無留意本地音樂，「可能佢哋咁做覺得威啲掛，覺得自己與眾不同，有質素品味啲」，認為其行為是「長他人志氣滅自己威風」。但亦有人認為，網民的批評非因「為鬧而鬧」，作為創作者亦要懂得接受批評，「不懂接受批評怎麼進步，再好的歌也會有人唔中意啦」。

有人則認為，新一代拒絕認識樂壇證明「潮流本身要反省」，指出今時今日樂壇難以吸引年輕一代背後必有原因，但並非全屬聽眾責任，「其實唔係話香港做音樂嘅無付出無辛酸，但聽眾有自己既喜好同取捨好正常，依家選擇多咗平台多咗，無聽過好正常，佢哋完全無道德責任必須去肯定你付出的」。