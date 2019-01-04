2018連登廣東歌頒獎禮22獎揭盅　「最討厭樂壇人物」係眾望所歸？

一年容易又過去，同時是樂壇派成績表的日子！每年商台叱咤、港台十大、無綫的勁歌金曲以及新城勁爆頒獎禮，都是樂壇觸目盛事，今年連登討論區則有網民發起「「LIHKG 廣東歌頒獎禮 2018」，號稱百分百真普選，讓連登會員選出本年度樂壇心水，22個獎項包括十大金曲獎、男女和組合金銀銅獎、年度唱片及新人。不過最令網民關注的「最討厭樂壇人物」，結果由填詞人陳詠謙以大熱姿態奪得，網民都大讚得獎名單「好正路」，又指巴打們舉辦頒獎禮很有心，「再整一定支持」。

張敬軒奪連登廣東歌頒獎禮男歌手金獎。（資料圖片）

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真正百分百民意的「LIHKG 廣東歌頒獎禮 2018」，由連登會員自發舉行，包括21個歌曲及歌手獎項，以及一項最討厭樂壇人物選舉，總票數達250票。年度金曲獎由RubberBand《未來見》奪得，而第二及第三位則分別為張敬軒的《百年樹木》及麥浚龍的《勇悍．17》。至於在商台叱咤奪得「我最喜愛的男歌手」的古天樂，他難得開金口與謝安琪合唱的《 (一個男人) 一個女人和浴室》則緊接其後，排第四位。

完整得獎名單：

+ 3 + 2

至於男歌手獎項，張敬軒以675分大熱姿態奪男歌手金獎，陳奕迅則以357分緊隨其後，麥浚龍以258分奪銅獎。女歌手方面，謝安琪獲得511分奪金獎，銀獎由李幸倪（Gin Lee）以407分奪得，江海迦（AGA）以196分奪女歌手銅獎。組合獎項方面，RubberBand以651分奪金獎，Supper Moment則以76分之差屈居第二，Dear Jane以180分奪銅獎。

賽前已視為大熱的填詞人陳詠謙，奪得「LIHKG 最討厭的樂壇人物」。（資料圖片）

LIHKG年度專輯由麥浚龍及謝安琪合作的新專輯「the album part one」 奪得，新人獎則是以「全能音樂人」形象登場的洪嘉豪奪得。至於最受觸目的獎項「LIHKG 最討厭的樂壇人物」，由賽前已被視為大熱的填詞人陳詠謙以95分奪得，遠遠拋離第二位只有18分的吳業坤。

（連登討論區）