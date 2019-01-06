美漢身故7年仍收帳單　職員稱死人親臨才cut單　女兒帶骨灰踩上門

本港網民曾惡搞德國納粹獨裁者希特拉的電影片段，揶揄一些電訊機構為「cut單」設置重重關卡，弄至「連希特拉都cut唔到單」。美國近日亦發生超離譜cut單糾紛，一名女子在網上論壇表示，其父親已身故約7年，但發現仍有公司不停向亡父寄帳單，她致電對方指父親已過世，要求取消服務及撤銷帳單，但女職員反指樓主並非戶口持有人，要求透過電話與死人聯絡。樓主大怒下，終帶同亡父的死亡證及骨灰踩上門，以證明父親死訊。女職員極度驚嚇下報警求助，終驚動上司出手撤銷帳單，該女職員更被解僱。

即使客戶表示父親已身故，但女職員仍要求登記者本人、即死者親臨才能撤銷帳單，結果引起糾紛。示意圖。（GettyImages/視覺中國）

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該名霸氣女事主住在美國堪薩斯州，是父母的獨生女，其父親生前已經離婚及搬出獨居，至2012年父親節當天過世，其後與父親有關的事，都要由她處理。

女事主上周二（1日）在網上reddit論壇發帖指，早前發現有公司向亡父寄帳單，於是致電對方解釋父親已經過世，並要求取消服務及撤銷帳單，一名女職員指可以向公司寄出其父的死亡證以作證明，樓主翌日依言照做。

但一個月後，樓主發現該間公司仍向父親寄單催款，所以再次致電了解帳單事宜，今次由另一名女職員接聽，對方稱由於樓主並非戶口持有人，要求與戶口持有人聯絡，女事主解釋父親已經身故，現時由她解決餘下事宜，但女職員仍然堅持要求與戶口持有人、即是樓主的亡父聯絡，樓主有理說不清，大怒下預約與該職員會面。

本港網民曾惡搞德國納粹獨裁者希特拉的電影片段，揶揄一些電訊機構為 「cut單」設計重重關卡，弄至「連希特拉都cut唔到單」。（影片截圖）

樓主為了安排亡父「出席」會面，於是帶同死亡證，以及將其骨灰倒入透明膠袋內，當她將所有物件放在該名女職員的桌上，並稱「如果你可以和他溝通到，請你幫我告訴他『我愛他』」。女職員嚇得臉色慘白，飛快離開座位及報警求助。

數名警員接報趕至，女職員聲稱樓主向她施襲，但警員留意到桌上有骨灰及死亡證，遂詢問樓主發生何事。經樓主詳細解釋後，一眾警員通知女職員的女上司到場，眾人站到一邊商討密談期間，其中一名警員向樓主表明，由沒有法例禁止市民帶骨灰出街，所以她沒有犯法，但不應招搖，樓主表示明白其意思，承認自己舉動偏激，但強調是對方要求與亡父見面。當密談完畢後，樓主獲准離開，臨走前涉事職員的女上司承諾會好好處理事件。

即使客戶表示父親已身故，但女職員仍要求登記者本人、即死者親臨才能撤銷帳單，結果引起糾紛。示意圖。（GettyImages/視覺中國）

數天後，樓主再次致電涉事公司，要求將亡父戶口改為自己名下，但懷疑因她早前曾大鬧一場，電話被職員擱下，最終由該名女上司接聽，表明會撤銷甚亡父的帳單，同時會為她更改戶口資料，更指已經解僱該名無理女員工，又多次為事件致歉。

事件引起不少網民共鳴，分享同類經驗，其中一名網民表示，其婆婆過世後，花了大約2個小時嘗試取消婆婆的有線服務，最終不果；該網民指「她已經死了，所以你可以隨心所欲地向她收費，但永遠不會有人付錢」，又指即使將婆婆的單位出租，租客仍收到賬單，事主叫租客寫下「已故！寄回寄件人」，其後寄走。

（reddit）