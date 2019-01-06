【毛孩大過天】台母揸車只接走狗狗　失寵親生仔：自己拖行李返家

不少飼主養了毛孩後都會在家中「痛失」原本地位，眼看父母對狗狗千依百順，更會不禁笑着懷疑到底誰才是親生子女。台灣有網民近日分享親身經歷，指自己帶同飼養的哥基犬探望母親，詎料母親聽聞樓主到附近車站後，竟只駕駛電單車來接走哥基犬，留下樓主「自生自滅」，需自行拖着行李回家，令不少網民笑翻，戲稱狗狗已變成「無敵金孫」，比兒子更加重要。

台灣有網民近日分享親身經歷，指自己帶同飼養的哥基犬探望母親，詎料母親聽聞樓主到附近車站後，竟只駕駛電單車來接走哥基犬，留下樓主「自生自滅」。（fb專頁「Pocky Mao 科基犬日誌」截圖）

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台灣的「Pocky Mao 科基犬日誌」是由一對情侶共同經營的facebook專頁，不時都會分享他們飼養的哥基犬的趣事。專頁於5年前開始運作，本來主角是二人於繁殖場領養、名為「毛毛」的哥基犬，可惜牠自領養起便體弱多病，最終不幸於上年8月離世。

二人其後看到了跟毛毛樣子相似，被虐待後遺棄的哥基犬「弟弟」，雖然他們當時未能走出喪犬傷痛，但仍不捨弟弟流浪街頭，故決定先帶牠回家中照顧，再從長計議會否長期飼養，其間亦有以「弟弟中途日記」為標籤分享狗狗日常。

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二人前日（4日）從台南北上探望男方家長，並帶同弟弟一同前往。下車後他們遇到正在駕電單車的母親，本以為她只是出門買東西，沒料到母親卻停下來跟弟弟說「來！上車！」後便載走了狗狗。男版主見狀不禁問母親是否專程來接走狗狗，而母親在回答「嘿啊（對啊）」後便「牽繩離開」，令被拋棄的二人哭笑不得，苦笑稱「我們就自己推行李跟推車回去啊」。

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不止如此，弟弟在版主父母家時都只跟着母親轉，完全未有理會版主二人，而弟弟亦過着衣食無憂的日子，令版主不禁笑指牠現在的「心裡只有你（男版主母親）沒有他她（版主）」，又問是否要改名為「弟弟金孫日記」。

帖文旋即引起網民熱議，不少人都搞笑指弟弟身為「無敵金孫」，「不能累…當然要有專車接送」，「地板這麼髒，怎麼可以下地板走呢」；又戲稱牠已直接變成「阿嬤的寶貝」，過着超爽的生活；而失寵的版主則「呷醋」回覆指「他們彼此眼裡只有對方」，令網民笑翻。

（fb專頁「Pocky Mao 科基犬日誌」）