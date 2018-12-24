台獨居婦寓所燒炭亡　貴婦狗伴屍3星期　啃咬主人遺體有原因

一名台灣中年婦人近日於台北中山區寓所內燒炭身亡，鄰居發現屍體傳出惡臭報警，消防經檢驗證實女子已死去約3星期，身體有被啃咬傷痕，懷疑是伴屍多日的貴婦狗造成。警方一度以為貴婦狗於主人死後，餓極啃食遺體，其後調查發現死者遺體完好，相信是貴婦狗為叫醒主人才輕咬其身體。

台灣一名獨居婦人被發現於寓所燒炭亡，身上有被啃咬傷痕，警方懷疑是伴屍3星期的貴婦狗造成。圖為死者寓所外貌。（google街景截圖）

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當地傳媒報道，死者姓杜，42歲，獨居於台北市中山區一套房，並飼養一隻貴婦狗Tony。杜女育有一名21歲兒子，惟兒子本年中因到新北市讀大學而搬出，兩人對上一次見面已是上月九合一大選日。

事發一個月前，杜女曾於寓所燒炭，因觸動火警警報被發現救回，事後杜女鮮有出門，大廈管理員已多加留意。至近月杜女與男友分手，兩人的最後對話中，杜曾提及債務問題，又稱已經活不下去。家屬透露，杜女平日有使用助眠藥習慣，屋內亦發現相關藥物。警方於現場未發現遺書，無打鬥痕跡，但發現杜已欠租約8萬元台幣（約2萬港元），不排除她因財務問題輕生。

死者飼養的貴婦狗Tony伴屍多時，但並無明顯消瘦，警方相信牠於主人死後嘗試叫醒主人才會造成傷痕，並非有意啃屍充飢。（網上圖片）

前晚（22日）約10時許，有鄰居發現杜女多日沒出門，單位傳出惡臭，擔心發生意外報警求助。警方及消防接報到場，發現單位反鎖，破窗進入後便見杜女倒卧於浴室，屍體發黑，手臂及臉部有遭啃咬痕跡，而其飼養的貴婦狗則待在屍體旁邊，地上滿是貴婦狗的排泄物。

警方一度懷疑，貴婦狗Tony於杜女死亡後，因餓極而啃食屍體充飢，但鑑證人員檢驗屍體狀況後，證實遺體完好，加上貴婦狗於杜女死後3星期並無明顯消瘦，相信寓所內仍有食物，不至啃屍維生，估計死者身上的傷痕是貴婦狗嘗試叫醒她時造成。警方事後將貴婦狗交還予死者家屬，將繼續調查死者輕生原因。

（綜合）