【係愛啊】爺爺喪狗後未能走出傷痛　孫藉聖誕送窩心禮物令他秒喊

不少飼主都會視毛孩為自己的家人，若牠們離世時就如經歷喪親之痛般難受，久久未能平復。威爾斯一名爺爺上年年頭失去了陪伴在旁長達15年的狗狗，自此一蹶不振，心情一直相當低落。其孫兒威爾遜（Alex Wilson）不忍看到爺爺傷心，決定於剛剛過去的聖誕節送上兩隻可愛小狗，令爺爺感動落淚，其真實的動人反應亦被拍成影片，上載至網上後更旋即被瘋傳。

威爾斯一名爺爺上年年頭失去了陪伴在旁長達15年的狗狗，自此一蹶不振，心情一直相當低落。其孫兒威爾遜（Alex Wilson）不忍看到爺爺傷心，決定於剛剛過去的聖誕節送上兩隻可愛小狗，令爺爺感動落淚 。（twitter「Alex Wilson」截圖）

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威爾遜早前於twitter上載了一段影片，指其爺爺於年頭時失去了15年間一直陪在身邊的狗狗，從此變得消極低沉，再也不像以前一樣。家人不忍看到爺爺難過，決定藉着普天同慶的聖誕節為他送上2隻可愛的小狗！原來威爾遜稍早前已在網上透露端倪，他上載了2隻小狗的照片並寫着「相當期待下周帶這兩隻小可愛回家」，一切都只為令爺爺可重拾笑顏。

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從這段長約分半鐘的短片可見，身穿綠色上衣的爺爺開始時先合上雙眼並伸出雙手，準備迎接這份大禮。一直對禮物內容懵然不知的爺爺，在接到狗狗的一刻露出不可置信的神情，其後便抱牠上身一直撫摸牠，更驚呼「It’s a puppy！」可見他難掩其興奮之情。

家人隨後為爺爺送上第2隻小狗，只見爺爺臉上充斥着滿滿的笑容，更大讚2隻小狗相當可愛，而小狗也趴在爺爺身上向他搖尾撒嬌。爺爺最後更因大受感動而不禁落淚，而家人亦走過來擁抱並親吻他，場面相當感人溫馨。

短片被放上網後旋即引起熱議，至今已獲得10.3萬觀看次數。不少網民都大讚威爾遜為爺爺着想的孝心，又指自己被爺爺看到小狗時的反應感動，看來這份包含着家人滿滿心意的「聖誕小狗」，絕對是爺爺收過最好的禮物！

（綜合）

My grandad lost both his dogs of 15 years at the start of 2018, and hasn’t been the same since, so we decided to suprise him! (Watch till the end) 🐶 pic.twitter.com/eqlTpl0oh1 — Alex Wilson (@_alexwils) 2018年12月28日