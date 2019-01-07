不知女主人成功脫險　芝娃娃跑回火場「救人」白白犧牲

來自英國法朗（Farrant）的一對夫婦去年12月29日駕駛露營車前往格拉斯哥渡新年，然而在高速公路上，車輛引擎不斷冒出濃煙，跟著起火，34歲的丹（Dan）成功從車中救出3名兒子，但妻子卡拉（Cara）和3歲女兒苔雅（Thea）因車門卡住被困，卡拉先把愛犬芝娃娃可可（Coco）丟出車窗外，其後母女倆亦能成功脫險，但可可卻不知情，一心為救主人，縱身跳入火海卻白白犧牲了。

當時車子駛至蘇格蘭莫法特（Moffatt ）A74M公路附近，引擎不斷冒出濃煙，然後着火焚燒。（影片截圖）

丹說，永遠不會忘記車門卡住，妻女被困的那一刻，「我望向車內，以為一切都太遲了，我不會忘記她們當時的表情和尖叫聲，我記得轉身後大火到了擋風玻璃的高度」。幸好丹最終成功從露營車的後門救出妻女，但就完全沒有注意到可可竟然跑回車中。

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「可可聽到我的尖叫」

卡拉後來回過神來，發現可可沒有跟孩子在一起，打算去尋找時車子發生爆炸，他們只能看着可可白白犧牲。消防員及後在前方座位下找到可可的遺體。丹說：「我們失去了最佳伙伴可可，孩子因此感到痛苦和發噩夢」。

卡拉稱，可可陪伴他們兩年了，她感到傷痛欲絕，「可可聽到我的尖叫，相信牠跑回車內是想幫助我和女兒。我多麼希望牠沒有這樣做」。卡拉表示，可可把他們一家人凝聚在一起，「如果我們之中有人傷心或生病，牠就會陪伴那人」。