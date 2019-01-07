訂cupcake竟變泥膠　港媽淚控兒子百日宴被毀　網民：衰過自己整

不少家長為初生子女舉辦百日宴，有港媽早前於網上訂購杯子蛋糕（cupcake）作為兒子百日宴的佈置之一，詎料宴會當日店員不但遲到，送來的蛋糕更貨不對辦，糖皮猶如泥膠，多個馬卡龍破碎，賣相嚇人。港媽即投訴，店方取走修改再送回，一打開再次令港媽崩潰，她不禁落淚鬧爆：「我仔仔嘅第一次宴會就係咁畀佢破壞咗！」網民看過照片後均對成品賣相驚訝，直指「衰過自己整」。

有港媽發文講述早前於網上商店購買蛋糕的不愉快經歷，吸引大批網民討論及分享。（fb截圖）

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一名港媽昨於facebook發文，稱早前為籌備兒子百日宴，打算於網上商店訂購一批杯子蛋糕（cupcake），作為宴會內糖果角（candy corner）的佈置。她精心選擇的店舖沒回應，因時間倉促只能改向另一間訂購，「見佢覆我覆得好快同答我嘢好有heart咪決定搵佢整」。事主稱訂購前已將心儀成品的參考圖片發至店方，「佢話做到，我就pay（付款）」。

臨近收貨日子店方完全沒聲氣，港媽多次詢問想看看初步成品都無果，「佢每次都話忙，要送貨，或行開咗，嗰時我都心知不妙」。至百日宴當日，港媽指店方說好會於3時半交貨及協助佈置，惟店員一直沒出現亦無接聽電話，遲到至4時45分才現身，令事主「完全失晒預算」，店員放下蛋糕原想即時離開，港媽要求驗貨，一打開便發現「蛋糕爛晒同完全貨不對辦」。

涉事店員一度取走蛋糕「補救」，但再次送返時蛋糕只加了忌廉在面層。（fb截圖）

花費約2600元卻換來一批不合格蛋糕，港媽說當時「一打開見到（蛋糕）我真係想喊出嚟」，形容蛋糕外形猶如泥膠，賣相毫不吸引，「啲糖皮痴住晒」，但涉事店員卻解釋是由於天氣潮濕所致。

至於其他甜品亦與事主「send畀佢嘅參考圖唔一樣」，她形容macaron（馬卡龍）塔「係用約十個爛咗嘅macaron痴喺頂生日帽上再加中咗幅射嘅cookies（曲奇餅）」，稱看到成品時「成個人崩潰，即場喊咗」，遂拒絕收貨，店員「堅持話拎走再整過，再三確保會1830前返到嚟交貨」。

因親友們陸續到場，事主只能「麻煩親朋戚友臨時臨急四圍搵邊到有現成cupcake買，延遲佈置」，嚴重影響整個宴會的進度，最終店員再次食言，至晚上7時15分才將蛋糕送抵宴會場地，「送貨就咁擺酒店門口，我收到仲嬲，佢剷走之前（cupcake）糖皮再求其唧白色cream就算」。

她事後在網上憤怒發文講述經歷，稱與家人一早為百日宴準備，卻因不負責任的蛋糕店而破壞心血，「無人接受到自己嘅宴會擺出咁嘅所謂『甜品』出嚟，好似細路仔玩泥沙咁，可能對佢嚟講唔重要啦」。

她指出最令她不滿的不是金錢遭受損失，而是兒子的第一個生日派對被這事掃興，「我仔仔嘅第一次宴會就係咁畀佢破壞咗，講真呃錢都唔緊要，但破壞人哋嘅宴會真係好過份」。

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港媽又指事後曾向涉事蛋糕店跟進，惟多次致電負責人亦沒有接聽，「我打畀佢已經搵佢唔到，我send msg畀佢同佢講我需要一個交代，叫佢覆我，否則會從法律途徑追究，佢先覆我已經跟我要求改咗」。宴會後事主再聯絡店方跟進事件及要求退款，但對方已沒有再回覆，不過「有朋友扮問價，佢係有覆」。

她更發現涉事店舖負責人的電話為多間網店的聯絡電話，懷疑對方「用同一個電話號碼去開唔同名嘅acc（帳戶）」，並指事後有其他「受害者」稱該店舖已多次轉名。

事主稱公開講述經歷並非刻意公審，而是不希望再有人遇到同樣事件。《香港01》記者按資料搜尋涉事網店專頁，惟兩個相關fb專頁已停止運作，另一instagram帳戶則為私人帳戶。

網民看過事主貼出的蛋糕成品相片，均對賣相及手工之馬虎感驚訝，直指「自己搞都無咁激氣」，「咁都夠膽接單真係好過份，我唔係專業整蛋糕都知道佢哋根本無心機整」，建議她向消委會或海關投訴，「犯咗說明與商品條例啦」，「好離譜喎，可以去消費者委員會告佢啦，重點佢係咪無牌㗎」。

另有網民同意事主說法，認為最令人憤怒的並非貨不對辦問題，而是整個派對的氣氛被破壞，「唔係錢問題，破壞人地個party先係問題。真係要廣傳。無良心」，「真心重點唔係好唔好食，喺百日宴當日開開心心為小朋友慶祝，因為咁搞到成件事好嬲好有遺憾！嗰日咩心情都影響到」。