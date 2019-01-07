【大叔的愛】明明綠燈阿伯照衝　司機讓路獲贈飛吻　網民：係愛呀

司機最怕遇到「賽跑冠軍」不遵守燈號亂過馬路，甚至「明明綠燈」行人都要衝，令司機大為勞氣，但今次一個飛吻化干戈為玉帛。昨日（6日）有男司機在元朗駕車時，行車燈正值綠燈，一名伯伯亂過馬路，司機無奈停車讓他先過，伯伯知恩圖報大送飛吻回禮，男司機哭笑不得大呼「使唔使」，將事發經過「車Cam」片段上載至facebook，並指「唔需要太愛我，下次記得睇燈過馬路啦」，網民紛紛笑稱「係愛呀」。

行車燈正值綠燈，男司機見到一名男途人亂過馬路。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

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涉事男司機將「車cam」片段上載至facebook群組「馬路的事討論區」，可見昨日中午12時許，男司機載同一名女子在元朗區內駕車，駛至一個過路處時，行車燈正值綠燈，司機理應毋須停車繼續駕駛，此時男司機見到有一名伯伯未有遵守燈號橫過馬路，沒有停下的意思，於是男司機被迫在燈位前停車，讓對方先過馬路。

快要走到對面行人路時，伯伯將左手放在嘴唇，向男司機雙手一揮，在馬路上向他大送飛吻，多謝他停車。送完飛吻後，伯伯返回行人路。伯伯突然送吻，嚇得男司機措手不及，繼續開車時多次口窒窒說「使唔使」，女乘客亦笑說「錫你一啖」，男司機哭笑不得續說「使唔使飛吻」。

涉事男司機其後在fb發帖交代事件，「即係咁，其實讓你過先都唔係問題…不過飛吻呢家嘢就真係唔使客氣」，更標籤「哈利其實你唔需要太愛我」及「下次記得睇燈過馬路啦」。

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多名網民留言指「好有愛」、「係愛呀」、「大叔的愛」、「畀我遇着呢啲唔睇燈過馬路嘅人…條氣真係會順晒」，亦有人指「佢以飛吻答謝你畀佢執返條命」，更有人稱見過該名男途人，每次有司機停車讓他先過馬路，他就會送飛吻。

（fb群組「馬路的事討論區」）