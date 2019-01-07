接棒張學友？台劫匪搶完銀行去睇五月天演唱會　當晚即被捕

有「逃犯剋星」之稱的張學友每次在內地開演唱會，都必定有逃犯在演唱會舉行期間落網。台灣最近亦有一名搶匪，在搶劫銀行奪去20萬台幣（約5萬港元）後，冷靜地去聽五月天演唱會，惟他因沒有門票，只能在會場外聽，發現很多人盯着他後逕自回旅館，最終於旅館落網。不少網民笑問：「難道犯人都愛犯罪後看演唱會？」又為張學友及五月天創作對白，「學友你累了，下面的事交給我們」、「我不是一個人在戰鬥，還有五月天」。

該名44歲的疑犯姓蔡，上周五（4日）於台中沙鹿元大銀行搶劫，他手持菜刀，頭戴紅色鴨舌帽及口罩，搶去贓款約20萬。（中天新聞片段截圖）

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該名44歲的疑犯姓蔡，上周五（4日）於台中沙鹿元大銀行搶劫，他手持菜刀，頭戴紅色鴨舌帽及口罩，搶去贓款約20萬，逃離現場後立即變裝，再徒步離開。警方經追查後，於晚上於西屯區一家汽車旅館尋獲蔡，將其拘捕。

警方事後於蔡身上起出剩餘贓款18.6元台幣（約4.7萬港元），拘捕他並移送台中地檢署。（東森新聞片段截圖）

根台灣媒體報道，蔡看到警員後竟然異常冷靜，又稱自己患有思覺失調症，不知道自己下午跑去搶銀行，只記得晚上去了洲際棒球場，大呼：「我去演唱會啦，阿信啦！五月天剛剛啦。」惟蔡又指他沒有買門票，只在場外聽歌，但覺得現場很多人盯着他，令身心不快，在演唱會還沒結束就匆匆回到旅館休息。

警方事後於蔡身上起出剩餘贓款18.6元台幣（約4.7萬港元），拘捕他並移送台中地檢署。不少網民笑言，「難道犯人都愛犯罪後看演唱會？」、「以學友哥為首的娛樂圈便衣慢慢浮出水面」、「人生有限公司最終場能不看嗎？」

（TVBS、中時電子報）