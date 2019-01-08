【死神來了】肯亞女遇車禍逃過一劫　兩日後同地點遭撞斃

是福不是禍，是禍躲不過。一名肯亞女子早前回家時遇上車禍，幸無大礙，事後她發文感謝上帝助她大步檻過：詎料不出兩日，她前往車禍地點與涉事司機理論時，竟被一架失控巴士當場撞斃，始終難逃一劫。

死者21歲的馬克西米利安（Maximilian Chemutai）。（facebook「Maxm Chemu'taii」圖片）

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據外媒報道，肯亞南迪郡一名21歲女子馬克西米利安（Maximilian Chemutai），日前從當地購物中心回家時，被一架電單車撞倒，當時她只擦損了膝蓋，有輕微瘀傷。感恩自己倖存於車禍，她在facebook發文感謝上帝，「我會永遠讚美祢的名字。祢令我在事故中逃過一劫，亦無重傷。」

在肯亞常見的巴士（Matatu）。示意圖，非涉事巴士。（GettyImages）

兩天後馬克西米利安為解決車禍後續問題，再次回到事發地點，正與涉事司機理論之際，一架巴士（Matatu）突然撞向她，她當場傷重身亡，遺下一名兒子。據目擊證人指，肇事巴士當時剎車失靈，剷入路邊的人群中，造成六人死亡。

親友們獲知馬克西米利安的死訊後都非常傷心，據了解，事發當日她的哥哥在附近，有朋友傷心地留言，指可能這是上天給了她兩天的時間向親友說再見。當地警方表示，正調查這不尋常的事故，並提醒駕駛者和行人注意安全。

（Daily Nation）