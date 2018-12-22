與劫匪「撞樣」慘坐17年冤獄　美國無辜男獲賠償860萬

好人被冤枉坐冤獄的故事彷彿只在電影才會出現，但於美國卻發生了因樣貌太相似而冤枉好人的事件。一名來自堪薩斯州（Kansas）的男子於1999年被指參與一宗嚴重搶劫案被捕，儘管他有不在場證據，但因其樣子與真正的劫匪太相似，法官只根據目擊證人的證詞，判他入獄19年。至去年，當地政府才查出真相，釋放無辜被囚17年的男子，並於周二（18日）與他達成和解，承諾賠償110萬美元（約862萬港元）及提供無罪證明文件。

美國男子瓊斯（圖右）無辜坐了17年冤獄，原因竟是與真正犯人維奇（圖左）太過相似。（美國堪薩斯州警方提供）

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現年42歲的瓊斯（Richard Anthony Jones）來自美國堪薩斯州，1999年他被控曾於當地一大型超市外持械襲擊一名女子並搶去其財物，警方遂以涉嫌嚴重搶劫罪拘捕他。警方的調查方指向於一名叫維奇（Ricky）的男子，剛好瓊斯的名字為李察（Richard），兩名有所相似。

雖然瓊斯於審訊期間提供不在場證據，事發當晚他正參加女友的生日派對，其中數名賓客亦出庭作證，而且案發現場更沒有任何物證、DNA或指紋與他有關，但法官最終還是憑着兩名目擊證人的證詞，加上瓊斯與真正犯人非常相似的姓名，認定曾有犯案紀錄的他是案中犯人，判處19年有期徒刑。

瓊斯之後曾經上訴但遭駁回，無辜入獄的他雖感到痛苦和困惑，但沒有放棄，在獄中積極向律師及相關慈善團體求助，他們其後發現一名同樣叫作維奇（Ricky）的男子阿默斯（Ricky Amos）與瓊斯長相非常相似，事發時維奇更住在案發地點附近，故認為案件有疑點，遂向法院申請重審。

原來案中真正的劫匪名為維奇，無論年齡和外貌亦跟瓊斯幾乎一模一樣，兩人留有相似的鬍鬚及髮型，重審時連當初指證瓊斯的目擊者也表示，分不出兩人的差異。至去年12月，瓊斯終於被撤銷控罪及重獲自由，其代表律師要求州政府向他賠償並正式宣布他無罪。

堪薩斯州政府今年立法提供「冤獄賠償」，至本周二（18日），當局與瓊斯達成和解協議，承諾給他110萬美元（約862萬港元）賠償金，同時為他提供證明無罪的法律文件，清除他所有的被捕和定罪紀錄，並銷毀與其案件有關的生物樣本，瓊斯同時被獲准參與該州的醫療福利計劃。堪薩斯州政府表示，瓊斯是首名在新法例實施後，同意達成和解協議的人士，該州另有兩宗同類案件正等待批准。

瓊斯入獄後未有放棄，向律師及慈善團體求助，終於去年獲撤銷控罪及重獲自由，本周更與州政府達成和解協議，將獲得110萬美元賠償。（美聯社）

協助瓊斯的慈善團體Midwest Innocence執行董事布什內爾（Tricia Bushnell）表示，對案件的結果非常滿意，「這就是我們努力在堪薩斯州要求賠償的原因，這可以讓瓊斯在多年努力後重新開始生活，意義很大」。為瓊斯翻案的律師克雷格（Alice Craig）亦指，瓊斯沒有憎恨案件的真正犯人，只是對阿默斯一直不承認控罪，「感到有點失望」。

（綜合）