不停吠即攻擊性過強？　芝娃娃遭射斷下巴　美開槍警被炒魷

美國阿肯色州（Arkansas）警員華萊士（Keenan Wallace）上周五（4日）被拍到對芝娃娃「麗絲」（Reeses）開槍，雖然麗絲沒有被擊斃，但就被射斷了下巴，華萊士其後遭到解除職務處分。

華萊士原隸屬K-9警犬隊，事發當日他接獲一通電話，有人報稱發現一頭「攻擊性過強」的狗，於是他前往康威市（Conway）一處民居調查，並在草坪發現到兩隻小狗。

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狗主嚇得大叫：你在開玩笑嗎？

從狗主卡納迪（Doug Canady）拍下的片段見到，華萊士當時一步步走近小狗，牠們不斷吠叫，華萊士警告，如果小狗變得具攻擊性，他會開槍；約20秒後，華萊士開槍，麗絲被擊中後慘叫悲鳴，卡納迪嚇得大叫：「你在開玩笑嗎？你肯定在開玩笑」，華萊士則拿着電槍走向他，並說「我早已提醒了你」。

卡納迪稱：「我現在拍下了你，我剛剛拍下你在我面前開槍射狗，置我於危險之中」；華萊士說強調：「不，我沒有，那槍射的是狗，也就是我所瞄準的」。

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麗絲其後被送到獸醫診所治療，牠臉部中槍，斷了下巴，傷勢現已穩定下來。卡納迪說：「當我看到華萊士向麗絲開槍，我心碎了，那可憐的小狗到底做錯了甚麼？」

警長瑞耶斯（Tim Ryals）上周六（5日）發表聲明稱，華萊士在福克納縣警長辦公室（Faulkner County Sheriff's Office）的職務已被解除，「我認為事發時很多機會緩解緊張局面，我們對於事件感到悲傷，並對所引起的不快和失望致歉，我們會在麗絲的康復過程中密切關注牠」。