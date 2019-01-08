超爛請假理由！新人稱爸爸車禍不治　父母轉頭來公司驚喜慶生日

不少打工仔都會袋定一大堆「射波」理由，但如果請假理由太過分，小心被老闆當面「篤爆」。台灣一名網民近日在facebook群組「爆廢公社」發帖，自稱是台南一間車子美容店的店長，近日請了一位「媽寶」新人，工作一個月已請假10天，理由全是以家人車禍或患病住院等，甚至在自己生日那天訛稱爸爸遇車禍正在加護病房，怎料其父母竟來了公司打算給驚喜，令謊話不攻自破。

不少打工仔都會準備了一大堆請假理由。（示意圖，Gettyimages/視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台灣網民昨日（7日）在「爆廢公社」發帖，講述一個奇葩新人的故事，他在台南一間車子美容店作店長，招聘了5位員工，其中一位來應徵時媽媽也跟着來，形容「這位媽媽寶貝是我出職場15年來第一次遇到」。

樓主表示，那名新人工作一個月已請假10天，理由包括「奶奶住院兩天」、「媽媽車禍三天」、「爺爺被撞到三天」，而前天又請假兩天，說爸爸出意外很嚴重送院。初時樓主也選擇信任員工，還緊張得要他立刻趕過去，並給他一封利市，畢竟昨日是那位新人的生日，「我心裏想生日家裏有人出事一定很難受」。

「爆廢公社」帖文全文：

誰知昨日下班時，正在公司門口遇到那位員工的母親，還有應該「正在住院的爺爺嫲嫲」，以及「在加護病房的爸爸」，拿着蛋糕要給兒子慶祝生日。樓主跟爸媽聊過後才知道，他是被迫來工作，「原本都是伸手牌」。樓主並沒有即時戳破他，而是打了一通電話過去，問「爸爸還好嗎？」那員工竟哭哭啼啼地說「爸爸剛剛急救無效死亡了，我要離職」，樓主唯有作出「慰問」，指「但是你爸爸靈魂出竅的來公司幫你過生日了」。帖文還強調：「不要懷疑，以下故事完全真實。」

帖文笑翻網民，「職場久了什麼人都遇到」，亦有人指的確遇過類似同事。不少人則大讚樓主好心腸，「對着一個騙假期、騙紅包、騙所有人感情的廢物，還能忍得住沒開罵」、「好險還沒浪費錢請他吃生日大餐！」另有網民笑稱，還是早一點讓他走吧，「要不然再多做幾個月，他的親朋好友全部都死光光了」。