台佛心老闆化身聖誕老人　叫員工寫下願望　最後結果超暖心

聖誕節雖說是普天同慶，但部分行業仍要謹守崗位上班，沒能出外慶祝。台灣有佛心老闆為此在聖誕節前一周收集員工的願望，強調用錢買得到的禮物，都有機會送上。數名員工半信半疑寫下願望後，沒料到聖誕節當天果真如願收到禮物，包括「Switch」遊戲機、旅遊禮券、名牌單車等，其中一人稱想替iphone 7手機換掉跌破的螢幕，竟直接換成最新款的iphone XR。一眾員工感動直呼老闆是才是真正「聖誕老公公」，不少網民大表羨慕，追問：「你公司還缺員工嗎？」

有關員工半信半疑寫下願望後，聖誕節當日果真如願收到老闆送的禮物。（「Dcard」討論區圖片）

台灣有佛心老闆化身聖誕老人，在聖誕節當日按員工願望送上價值不斐的禮物。（「Dcard」討論區圖片）

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有網民在聖誕節前一周，於工作群組收到老闆暖心信息，指用錢買得到的禮物，都有機會送給員工。（「Dcard」討論區圖片）

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台灣有網民於聖誕節當天在「Dcard」討論區以「聖誕老公公原來是我老闆」為題發帖，表示「活了26年才知道，真正的聖誕老公公是我老闆」。樓主表示，老闆在聖誕節前一周突然在工作群組內發訊息，稱「想要聖誕禮物的，今天下班前把你的願望放進書櫃的襪子裏」，提示下屬只要錢買得到，都有機會實現。

「老闆要扮聖誕老公公，真的假的？」樓主看後不禁詫異，但本着對方也說出口了，便與另外4名同事不客氣地填寫禮物願望，包括可容納4隻鳥的白色烤漆大鳥籠、放假及旅遊基金、平價「淑女車」（單車）、Switch遊戲機及遊戲帶，而樓主則希望「換Iphone 7手機螢幕」，因前幾天摔爆了。

寫下願望翌日，大家便陸續收到老闆傳來的驚喜。提出想要大鳥籠的同事跟樓主說：「老闆一大早就跑到鳥店看鳥籠，還傳照片來問我要怎樣的款式！」因老闆不懂怎選擇，索性給了鳥店老闆的「Line」帳號予該同事，稱可任選鳥籠。

更驚喜的是，老闆下午回到公司後，突然召開臨時會議，向員工派發了親手寫的聖誕卡予，隨後開始按願望清單派發禮物，同寫下的願望都有一一實現了，甚至有過之而無不及，例如想要「淑女車」的同事，得到的是名牌單車，興奮到即時在公司樓下試騎。而老闆開出2項選擇予樓主決定，一是由他來付換手機螢幕的錢，或直接將他的iPhone 7手機換成其使用的iPhone XR，更稱「我這支iphoneXR顏色其實沒有很喜歡，要的話就這支給妳，我想換其他顏色」。樓主聞言喜出望外，因該部手機老闆只用了約1個月。

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樓主續稱，老闆平常不會亂花錢，公司這陣子也沒賺大錢，所以很驚訝對方的用心送禮物，全組人也感動到快要「跪了」，更打算籌備給老闆一個「大驚喜」作回報，但未有透露詳情。

帖子引起網民熱議，紛紛追問樓主在哪公司工作，笑言「履歷已經準備寄出了」、「你們公司還缺員工嗎」、「這是炫耀文」、「天啊！遇到這麼好的老闆，你們上輩子拯救世界了吧」。有人更形容該公司是「佛心公司」，希望「這樣的老闆給我來一打」，又追問樓主到底準備了甚麼驚喜予老闆，很想知道老闆有沒有為此而感動到哭起來。另有網民稱，樓主的老闆「太聰明」，送出如此厚禮，樓主與同事們日後便很難開口說辭職了。

（「Dcard」討論區）