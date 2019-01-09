台已婚名牙醫與護士有染　帶返佛堂性交：阿彌陀佛可以證明我愛妳

台中知名牙醫豐富1月9日被媒體爆出擁多位偷情對象，不只與舊愛小三上汽車旅館偷情，且竟將新歡小四帶往家中佛堂發生性關係並偷拍全部過程，妻子雖知情卻苦等丈夫回頭，但該名牙醫竟利用妻子罹患躁鬱症，並指妻出軌，頻頻斷了金援用來做為離婚的條件。

現年57歲的牙醫「豐富」為台灣國防醫學院畢業，與妻早年相識，入伍時期日常費用全都靠妻子家中支應，出國留學歸國後，在台中開設豪華牙醫診所，甚至聘請到前台中市長張溫鷹為診所任職，該診所被爆出護理人員全都穿著短裙、露豪乳上班，豐富的小四即是診所內的已婚女員工。

豐富妻子友人指出，豐富髮妻為新聞人，為捧老公成為台灣百大名醫用盡人脈力挺，卻沒想到丈夫竟然會出軌並逼迫她離婚。《鏡週刊》報導，豐富為了把妻子逼入絕境，停掉她的信用卡副卡及健保卡，並將妻子戶籍遷出，還拍攝妻子躁鬱情形供他人觀看，在外界將她塑造成一名瘋婆子，讓她忍無可忍；且友人還爆，豐富妻子多年來共匯款1.3億（約3,307萬港元）到豐富名下，但豐富卻共賣掉妻子娘家的五棟房，如今竟用這種方式逼她離婚，「實在讓人看不下去。」

年57歲的牙醫「豐富」被指與小四在佛堂內交歡。（網上圖片）

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圖為診所內部情形。（Facebook圖片／聯合新聞網提供）

《鏡週刊》報導，髮妻曾於汽車旅館攔車捉姦，卻被小三當街怒嗆羞辱，後妻子提告小三，小三被依公然侮辱判處罰鍰八萬元（約2萬港元）。小三後因不甘，還曾當街趨車尾隨示意衝撞讓元配嚇倒在地；爾後元配想在老公記憶卡中找尋丈夫與小三偷情證據，未料竟找到另一名女子與老公偷情的影片，偷情地點遍及家中及診間，老公甚至在佛堂與小四發生關係時說：「阿彌陀佛可以證明我愛妳。」

據悉，元配在得知老公有小三及小四後，選擇挽回婚姻願意原諒，但豐富竟威脅她交出記憶卡，並將其毆傷，兩人現都同意離婚，但豐富要求兩人財產都歸他，並提出一個月給妻子六萬元贍養費（約1.5萬港元），如今官司正上訴中。週刊查證診所，但櫃台人員均以豐富本人忙碌，未獲回應。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】