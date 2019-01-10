【喪心病狂】狠夫殺妻圖吞4000萬遺產　偽造「自白書」嫁禍9歲女

美國45歲男子科爾文（Rod Covlin）2009年勒死妻子丹尼謝夫斯基（Shele Danishefsky），然後放她入裝滿水的浴缸，裝成意外溺斃的樣子；後來他害怕真相曝光，竟想嫁禍當時年僅9歲的女兒安娜（Anna），甚至偽造女兒的「自白書」。科爾文現被控謀殺及試圖陷害女兒，他否認所有控罪，堅稱妻子的死只是一場意外。

科爾文任職證券經紀，丹尼謝夫斯基則是出身富裕猶太家庭的銀行家，當年二人正辦理離婚和爭奪女兒監護權，丹尼謝夫斯基同時打算更改遺囑，科爾文擔心自己無法在500萬美元（約3918萬港元）遺產中分一杯羹，因而動殺機。

控方指出，2009年12月31日晚上，他以鎖頸方式勒斷妻子頸椎，然後她入裝滿水的浴缸，裝成意外遇溺的樣子；女兒安娜其後發現母親的屍體臉朝下方浸在浴缸中，然而由於丹尼謝夫斯基出身傳統猶太家庭，家人反對解剖屍體，致調查人員無法驗屍，只能從頭部傷痕判斷丹尼謝夫斯基是摔倒撞破頭，然後溺斃。

丹尼謝夫斯基打算更改遺囑，阻止科爾文得到遺產，卻令他動殺機。（Facebook圖片）

開棺驗屍證實遭勒死

調查人員繼續追查之下，發現案件充滿各種謎團，終於在2010年獲丹尼謝夫斯基家人同意，把遺體從墓中取出進行驗屍，證實她是被勒死，繼而推翻先前的判斷；丹尼謝夫斯基家人亦因此對科爾文提出訴訟，法庭禁止他沾手遺產，500萬美元被信託，安娜則交由科爾文的父母監護。

2013年，科爾文害怕警方發現真相，於是偽造安娜的自白書，上面寫道：「這些年來，我對媽媽去世那晚感到非常害怕和內疚。我說了謊，她不只是滑倒，那天我們因為她的約會而大吵架，我一氣之下推了她，但沒想到力道會那麼大。我不是故意傷害她！我發誓！但她摔倒了，我聽到一聲可怕的聲響，水開始變紅色，我嘗試拉起她的頭部，但她動也不動。」

女友錄下對話報警揭毒計

科爾文還計畫利用安娜，用加了老鼠藥的糖為爺爺奶奶泡茶，以除去能得到遺產的直系親屬；他甚至打算教安娜用小黃瓜戳破自己的處女膜，然後謊稱被爺爺強姦，不過這兩項計畫最終沒有實行。

直到2015年，科爾文向當時的女友透露，他可能會綁架安娜，然後和她結婚，這樣他就可以重新得到那筆遺產擁有權。女友紀錄了二人的對話隨即報警。

科爾文被控謀殺及試圖陷害女兒，他在周二（8日）出席法庭聆訊，否認所有控罪，堅稱丹尼謝夫斯基的死是一場意外。