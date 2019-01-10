羊出沒注意？疑似山羊出現香港街頭照引哄動　網民：羊腩煲走甩咗

羊出沒注意？一張疑似羊隻在香港街頭踱步的照片，今日（10日）在facebook上熱傳！從照片可見，一隻純白色、外形酷似羚羊的動物在行人路上站住，背後的牆壁貼有演唱會海報及宣傳單張等，難以辨認拍攝地點。對於有疑似山羊在香港地出沒，大家都難以置信，有人笑問是否「扮羊的狗」，又或是「（整）羊腩煲走甩咗」，亦有人質疑是修圖，網民紛紛留言查詢出沒地點，但樓主未有回覆。

一張疑似羊隻在香港街頭踱步的照片，今日（10日）在facebook上熱傳。（fb「巴打絲打 Facebook Club」截圖）

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有網民今日在facebook群組「巴打絲打Facebook Club」上載照片，只見一隻純白色長毛的動物站在香港街頭，外形跟山羊非常相似，但頭上不見羊角，一對前腳的毛則被剃去，牠茫然地看着馬路一方。樓主也不禁驚呼，「我有冇睇錯？羊嚟㗎？」《香港01》聯絡樓主進一步了解詳情，暫未有回覆。

相中「動物」外形酷似山羊。（Gettyimages/視覺中國）

照片引起網民哄動，紛紛議論究竟是何物種，有人則認為只是一種酷似羊隻的狗，亦有網民稱自己曾在紅磡區見過，認為是假的擺設或玩具，另有人質疑會否有人養羊做寵物。有人則笑指可能是「羊腩煲走甩咗」、「迷途羔羊」、「一睇就知人扮」，亦有人估計是從新界農莊逃出來。

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嘉道理農場接受《香港01》查詢時表示，單憑一張照片難以判斷是否真羊，但現時香港有農場及村民均有飼養羊隻，而該園則沒有養羊隻。