【貓似主人型】霸氣哥孖貓咪全白餅印look　齊戴黑超chok爆銅鑼灣

貓似主人型！寵物與主人相處日久，外形或舉動或會愈來愈相似。近日一條在香港街頭拍攝的影片熱爆網絡，只見一名全身白色運動服、戴上黑超的男子自信地走在銅鑼灣街頭，而一隻白雪雪、同樣戴有黑超的貓咪則伏在其肩膊上，兩者不論外形及表情也非常相似，不禁令拍片者驚呼：「這是2019年最新時裝潮流嗎？」

片中主人和貓咪，無論在外形及表情都非常相似，不禁令拍片者驚呼「這是2019年最新潮流嗎？」（Twitter「zachygarcia」截圖）

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從影片可見，一名身穿白色外套、白褲及白波鞋的男士，在銅鑼灣港鐵站外霸氣走過，行徑非常「Chok」，其肩膊上竟伏着一隻純白色的長毛貓咪，他們同樣戴上白框太陽眼鏡，神情冷酷，不過片段中未見有途人露出驚訝表情等異樣反應。

ASHDFKLSJDBKL OH MY GOD THIS GUYS IS WEARING AN ACTUAL CAT WITH SHADES!??!! Is this the new 2019 fashion trend??? pic.twitter.com/a2KEj7nRlk — Zach Garcia ☁ (@zachygarcia) January 1, 2019

影片由一名菲律賓攝影師加西亞（Zach Garcia）拍攝，於1月1日上載至Twitter，至今已超過300萬次觀看、近7萬次轉發及17萬個讚好。不少網民都大讚短片中的霸氣哥和貓咪「入型入格」，更有人更笑言約朋友到銅鑼灣港鐵站外等他們現身；另有貓奴表示很想仿傚效，「如果牠（自己的貓咪）夠大隻又不會跌下來，我會這樣做！」