「妳是胖還是懷孕？」人妻被讓座笑翻曬6個月肚　網民：真不科學

在地鐵或巴士上遇到孕婦，大部分人都會讓座，不過一些孕婦的孕肚不明顯，可能令其他乘客不知道她是胖還是懷孕了。台灣一名人妻在網上發帖，表示日前搭捷運時，發現一對情侶一直偷瞄她，讓她相當困惑，想不到後來情侶竟然直接問她「妳是胖還是懷孕？」，令樓主即時哭笑不得，卻又十分感動。

該名女網民在fb群組「爆廢公社二館」貼出自己的照片，可見其肚子只是微微凸起。（「爆廢公社二館」fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名女網民在fb群組「爆廢公社二館」貼出自己的照片，只見她穿着黑色運動短褲，將白色T恤掀起後，露出微微凸起的肚子，驟眼看真的不知道她是否懷孕了。

樓主說，日前在捷運遇到一對情侶，她剛好站在他們兩個人前面，之後他們開始交頭接耳，讓樓主一頭霧水，「我想說到底發生什麼事了」。沒想到樓主感到奇怪之際，女生突然開口問樓主「小姐，那個…妳是胖還是懷孕？」樓主聽後當場大笑，坦言自己確實懷孕，男生也馬上起身將位子讓給她。

陳意涵正懷孕9個月，但其好友賈靜雯日前上載從陳意涵身後環抱，雙手竟能緊緊扣住的照片，驚呼「你肚子到底藏哪裡！」（賈靜雯fb圖片）

情侶的暖心舉動，讓樓主直呼「怎麼這麼可愛啦！」，最後樓主補充自己已經懷孕6個月，寶寶大小和體重正常，只是孕肚不太明顯。

不少網民都對樓主懷孕6個月但肚子仍那麼小，感到很驚訝，「肚子到底藏到哪」、「我不相信6個月」、「這肚子真的不科學啊」、「我吃個宵夜都比妳大了」、「沒懷孕肚子都比妳大」。亦有人說有時真的很難分辨別人是懷孕還是胖，「好險真的是懷孕，不然應該尷尬死」、「有些胖起來真的很像懷孕」。

其實一些藝人的孕肚也十分不明顯，例如35歲台灣女星陳意涵正懷孕9個月，但其好友賈靜雯日前上載從陳意涵身後環抱，雙手竟能緊緊扣住的照片，讓賈靜雯驚呼「你肚子到底藏哪裡！」