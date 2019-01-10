【極嘔心】香港機場廁蓋滿佈屎迹　牆壁都中招　網民怒斥：非首次

周星馳主演的港產黑色喜劇《回魂夜》中，接受捉鬼訓練的保安員細孖（李力持飾）曾問「使唔使玩屎咁核突嘅嘢」來克服恐懼，而香港赤鱲角機場日前則驚現同類挑戰人類視覺、嗅覺容忍極限的場面！有網民附上貼圖，指機場其中一個廁格的廁蓋有大量屎迹，連牆壁亦中招，遂通知機場管理局職員清理。其他網民直指「隔住個mon都覺」嘔心，怒指過往亦曾發生類似情況，甚至更嚴重的嘔心場面都出言過，質疑是「有人有心玩嘢」。

巿民上載的圖片可見，馬桶蓋上有大量屎迹，連牆壁都遭殃，可以想像現場臭氣熏天。（fb群組「香港機場情報專區」圖片）

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機管局發言人回覆《香港01》查詢時表示，昨午約4時收到通知，指1號客運大樓抵港層男廁的一個座廁上及附近發現排泄物，已即時通知清潔工人到場清理。

有網民昨日在facebook群組「香港機場情報專區」上載一張圖片，指出「攝於Landside Arrival 7仔隔離個廁所」，即是抵港一邊、機場大樓內的便利店7-Eleven旁邊的洗手間，圖中可見馬桶的廁板放下蓋好，但廁蓋上卻有大量屎迹，連牆壁亦遭殃，從表面看來是有人故意抺上，可以想像現場臭氣熏天。

周星馳飾演的捉鬼專家Leon，提出眾人要接觸糞便來克服恐懼。（《回魂夜》電影截圖）

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帖文引起不少網民討論，有大形容是「生化武器」、「隔住個mon都聞到味」、「好玩唔玩，玩屎」，亦有人稱「過去咁多年一直有呢個問題」、「一向朝早都有，已經兩三年」及「上星期在arrival見過」。更有人指有一天的凌晨約3時，接機大堂B的男廁有屎迹，「右邊第一隻門開始抹到去最尾個格」。

根據《機場管理局附例》第25條，「除了在為作吐痰或作其他不合衞生的行為而設計或設置的盛器或其他設施外，任何人不得在其他地方吐痰或作出其他不合衞生的行為」，一經定罪，有機會被判處2000元罰款。

（fb群組「香港機場情報專區」）