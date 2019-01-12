日「爆炸頭BB」紅到做洗頭水代言人　洗完Monchhichi頭都變阿太

剛出生的嬰兒大多毛髮稀疏幼細，但日本「爆炸頭BB」babychanco，年紀小小卻有着一頭超濃密頭髮，更因而紅爆網，其獨特「濃密爆炸頭」激似Monchhichi，吸引大批網民追捧。近日她以1歲之齡，成為洗頭水品牌潘婷的年紀最小代言人，招牌爆炸頭洗完也變阿太頭，十分搞笑。

babychanco天生更擁有一頭濃密頭髮，髮型「炸開」十分搞笑。（Instagram「babychanco」圖片）

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「爆炸頭BB」babychanco不止長相可愛，天生更擁有一頭超濃密頭髮，她媽媽去年5月為她開設Instagram帳號紀錄成長片段，也因而紀錄了其頭髮生長情況。相中可見，剛出生時其頭頂已被厚厚的黑髮包裹，與其他嬰兒截然不同。

在1歲生日時，官方公開了好為潘婷（PANTENE）的代言的廣告。（Instagram「babychanco」圖片）

幾個月大的她，頭髮開始不受控制地向四周生長，儼如戴了獅子鬃毛假髮一般，非常可愛，更被網民笑指是「小Monchhichi」，吸引了世界各地的粉絲，獲近35萬人追蹤。不少粉絲更鼓動「要讓她拍潘婷的廣告！」（get this kid a Pantene ad!）

沒想到這看似異想天開的念頭，成功召喚到廣告商，babychanco近日成為日本P&G旗下護髮品牌潘婷（PANTENE）作代言人，與播音員近藤智合作拍廣告，成為該品牌年紀最小的代言人。

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廣告在去年聖誕前夕公開播放，正值其1歲生日，廣告以「The Hairy Tale by babychanco」為題，讓她以不同造型出鏡，表現頭髮多變的可能性，及展示獨特的個性。

廣告播出後引起熱烈討論，網民紛紛指非常治癒，「超萌的！」、「好可愛」、「很誇張的頭髮！」，笑指她是最佳代言人；有網民更紛紛上傳自己或是仔女的爆炸髮型照作對比，齊齊來個萌爆大比併。

（Instagram「babychanco」）