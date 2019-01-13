台男買捕蠅草圖抓家中蒼蠅　點知反要捉蟲餵食　網民：它有公主病

「Discovery（探索頻道）都是騙人的……」有台灣網民近日在facebook抱怨，原本買捕蠅草是希望能幫忙抓家中蒼蠅，詎料相處後發現它不單捕食能力差，還要捉蒼蠅餵飼它，令他感到被騙。網民看完影片後都笑翻，有人稱樓主的捕蠅草得了「公主病」，又指這是被寵慣，變得愈來愈懶散。

網民買來捕蠅草，是希望能幫忙抓家中的蒼蠅，怎料相處後發現，它不單捕食能力差，還要給它抓來蒼蠅餵食。（fb群組「爆廢公社」截圖）

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有台灣網民在fb群組「爆廢公社」上載一條影片，片中可見，捕蠅草相當遲鈍，即使把蒼蠅放進兩瓣葉片後，它只是緩慢地關閉，卻沒有夾實。樓主在帖文則大喊「Discovery都騙人」，指他買來捕蠅草，沒料到其捕食能力差劣，「我原本是養你來幫忙抓蒼蠅，現在老子還要抓蒼蠅給你吃」，還大爆一句「有沒有搞錯？」

一般捕蠅草具備捕食昆蟲的功能，先分泌汁液來引誘昆蟲靠近，當昆蟲進入葉面觸碰到感應器官時，兩瓣的葉就會很迅速的合起來，慢慢將昆蟲消化。

一般捕蠅草具備捕食昆蟲的功能。（Gettyimages/視覺中國）

不過樓主的捕蠅草似乎太有性格，有網民笑稱「它有公主病」，又嘗試探究捕蠅草的內心世界，「有人養還要自己抓，有病不？」又指「有一種餓叫『爸媽覺得你餓』」。有網民則笑指樓主成為新一代「草奴」，質疑「一樣都要餵，不覺得養貓狗會輕鬆一點嗎？」，樓主則幽默地表示，「我以為牠很會捕食，自己照顧自己，誰知道……我買了一株吃貨回來」。

（fb群組「爆廢公社」）