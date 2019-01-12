高登仔列老師𤓓事　跳十字舞、撞破學生大便　最震撼事嚇呆全班

那些年的返學讀書回憶總離不開說老師壞話，每次一提起都會回心微笑。有高登巴打發文希望其他網民分享「老師做過最傻的嗎嘅事情」，樓主拋磚引玉稱有老師上堂時跳女藝人薛家燕的「唏呀唏呀唏呀唏呀唏」十字舞，旋即吸引其他網民回應，趣事包括老師西褲爆呔無人提示、誤踩垃圾桶、爆開廁格打算捉壞學生吸煙，卻撞中有學生正在大便，不過最令人難以置信的是，有男老師要求全班安靜不果，於是「摑咗自己兩巴」，嚇到所有學生即時收聲。

薛家燕不時在活動大跳十字舞，有高登巴打指曾有代課老師模仿家燕姐的舞步。（資料圖片）

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有網民本周四（10日）在高登討論區以「一人一件學校老師做過最傻的嗎既（嘅）事情」發文，希望大家列出老師做過最瘀、最𤓓的事，他指曾有代課老師上堂時跳女藝員薛家燕在電視劇《皆大歡喜》主題曲跳的十字舞，帖文立即變成「有聲post」，有網民回應如果正值音樂堂是可以接受。

帖文引起不少網民回應，有人指班中一名年約60歲的數學男老師一向不被同學理會，有一次他見到該老師「條褲鏈未到站」，本來打算解答黑板題目時順道提醒老師，但他還沒出去答題，老師卻以為他和其他同學聊天，叫他「收聲唔好傾計」，該網民被冤枉後「火上心頭唔出聲，就睇吓你幾時知」，決定不作提示。詎料老師隨即跌倒，「條褲後欄都爆埋」，只見老師褲子裏是一條純白色三角內褲，未知其他同學是否想一起「食花生」，因此「成堂冇人同佢講前後都爆咗」。

旁觀男老師中伏似乎是不少人的「集體回憶」，亦有巴打提起類似經歷，指同學亦是不理會教會計的男老師，「次次上佢堂，大家都會瞓覺」，有一次他按捺不住，發惡嬲到講講下唔小心誤踩咗入垃圾筒入面」，但隨即提腳，只有少數同學見到。

有網民留言表示有男老師上科學堂時開本生燈（Bunsen Burner）時誤燒實驗袍，「全部同學O晒嘴睇佢除袍同係咁拍火」。（《逃學威龍》截圖）

網民又指校內不少學生都有吸煙，煙癮起都會去廁所偷吸煙解決，有男老師聞到男廁有煙味，「就入去捉人食煙，見到有格廁所鎖咗就爆門入去」，詎料吸煙的學生一早離開，反而撞正有學生正在大便，非常尷尬。講開煙火，有網民留言表示有男老師上科學堂時開本生燈（Bunsen Burner）時誤燒實驗袍，「全部同學O晒嘴，睇佢除袍同係咁拍火」。

網民分享最令人難以置信的事，是當年有男老師要求全班安靜，但未獲同學理會，於是男老師「摑咗自己兩巴」，同學被嚇呆，因此課室「當堂靜晒」。這件「老師自摑」的震撼事件，網民紛紛稱「堅好笑」、「七傷拳，傷完己，下一個就到你哋」。

（高登討論區）