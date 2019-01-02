【老師唔易做】上堂唱歌一字馬　廣西教授：令學生積極參與課堂

今時今日做老師絕對不容易，除了要應付巨大工作量，亦要想盡方法吸引學生的注意力。廣西南寧一名大學老師為了讓學生積極參與課堂，想出以「寓教於樂」的方式，在講課時加插不同表演，以提高學生對課堂內容的興趣，獲得不少學生正面的回應。

廣西南寧師範大學副教授黃日干以生動的方式教學，如在課堂中加入不同表演，吸引學生興趣。（梨視頻截圖）

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大學課堂給人的印象都是較為冷清，不時有人「走堂」，但於廣西南寧師範大學副教授黃日干的課堂卻會看到另一情景，學生們坐滿課室座位用心聽課，間中更會抄低筆記，這個奇景並非偶然出現，而是黃教授下了不少「苦功」的成果。

為了引起學生的興趣，黃日干想過很多方法，最後得出「寓教於樂」的教學方式，「現在的大學生他們的選擇太多，所以一定要想方法，調動他們積極參與（課堂）」。他的課堂當中，除了不可缺少的講課及教學外，還會加插與學習內容有關的表演如唱歌、片段展示，甚至武術示範等等以吸引學生。

黃日干指，現今大學生的選擇太多，要吸引到他們的注意力，必須想出不同方法。（梨視頻截圖）

從黃的課堂片段可見，他講課時非常投入，不但準備了詳細的簡報，講解途中更動作多多，如突然坐在課室的地下做出一字馬，令學生們投入得大拍手掌，甚至拿出手機拍下上課情況。對於黃的用心準備，學生們都非常欣賞，形容他非常幽默而且和藹可親，教學的方法亦切合他們的需要及喜好，幫助他們吸收課業知識，「老師通過一些同學關心的點子去結合（課堂內容），是非常好吸收的」。

（梨視頻）