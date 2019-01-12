只剩一條拉鍊！台女爆妹妹狂食枕頭套22年　網民：確定是人？

不少人在童年開始，都會有一張萬年小被子，有着密不可分的感情，即使長大後，仍會視為寶貝。不過近日一名台女卻踢爆妹妹的萬年寶貝，不是別人一般的小被子，而是一條「拉鍊」，她笑稱22年過去，本來一個完整的枕頭套，只剩下一條拉鍊，布料都被妹妹「咬在嘴裏吃掉了」，結果引起大批網民熱議，坦言其妹是「史上最狂妹妹」，笑問到底對方是哪種妹妹，「確定真的是人？」

一名台女日前大爆妹妹的奇怪習慣，指別人的萬年寶貝是小被子，她卻是一條「拉鍊」。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該台女日前在facebook群組「爆廢公社」發文，表示別人的寶貝都是小被子或其他東西，但妹妹卻偏偏很奇怪，只愛一條拉鍊，「下面的布通通消失了」。她無奈表示，拉鍊本來是一個完整的枕頭套，原來的布料在過去22年被妹妹逐漸吃掉，並透露可能因為拉鍊太硬才未有吃掉，笑稱「要是哪天拉鍊也慢慢變短，我會帶她去看醫生照一下胃」。

從台女上載的照片所見，枕頭套的拉鍊頭消失得無影無蹤，令人不禁懷疑妹妹是否也將其吃掉。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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從台女上載的照片所見，原本粉紅色疑似絨面的枕頭套，經過22年來的歲月洗禮，被妹妹吃到只剩下連住拉鍊的部分，基本上已無「可吃」的布料，而拉鍊頭更消失得無影無蹤，令人不禁懷疑妹妹是否也將其吃掉。

妹妹的瘋狂舉動，吸引超過5000名網民關注，不少人紛紛表示笑翻，又誤以為拉鍊是蛇、牛肉條、鮭魚肉、帕瑪火腿、狗狗專用骨頭等。有網民坦言難以置信，「確定真的是人？」一度認為樓主所指的妹妹是寵物，對此樓主無奈解釋，「我的妹妹，媽媽生出來的那種妹妹，一個人的那種」。

（fb群組「爆廢公社」）